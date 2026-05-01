Sábado, 2 de mayo de 2026

Madrid, 1 mayo (EFE).-

DOS DE MAYO.- Madrid - Isabel Díaz Ayuso preside este sábado 2 de mayo los actos institucionales con los que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, marcado una vez más por la confrontación con el Gobierno central, al que por segundo año consecutivo no se ha invitado a la ceremonia.

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DOS DE MAYO.- Madrid.- Homenaje a los Héroes del 2 de Mayo y recreación histórica del levantamiento de 1808. Puerta del Sol.

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PARTIDOS PSOE-M.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios en la fiesta organizada por el PSOE-M con motivo de la celebración del 2 de mayo.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Córdoba.- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, realiza una intervención ante los medios de comunicación antes de recorrer el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Mairena del Aljarafe (Sevilla).- La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, participan en un encuentro sobre igualdad.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO.- Madrid - ‘Diablo IV’ salió al mercado en junio de 2023 y fue un auténtico fenómeno. Se convirtió en el juego que más rápido ha vendido la desarrolladora Blizzard en su historia con 10 millones de copias en sus primeros días e ingresos por encima de los 1.000 millones de dólares. Ahora, tras años de peticiones de la comunidad ‘gamer’, llega una última expansión que revoluciona su fórmula de éxito.

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POLÍTICA ALCALDÍA.- La Pobla de Vallbona (Valencia) .- Jaime Ruix acaba de cumplir 26 años y el 23 de mayo se convertirá gracias a un pacto de gobierno en alcalde de una localidad de casi 30.000 habitantes, La Pobla de Vallbona (Valencia), una responsabilidad que según confiesa a EFE le genera "mucho respeto" pero no le da miedo, porque tiene experiencia de gestión -política y orgánica- y le gustan "los retos".

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TRADICIÓN DESPOBLACIÓN.- Sarnago (Soria).- El pequeño pueblo de Sarnago (Soria), casi deshabitado desde 1979, se resiste al olvido gracias al empuje vecinal y a la Asociación de Amigos de Sarnago, que este sábado continúa con su proyecto de construcción de su refugio recuperando a sus hacenderas para la celebración de un taller de lana con el fin de terminar de aislar este espacio coliving para atraer y fijar población.

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PELUQUERÍA BARCELONA.- Barcelona.- En el número 20 de la calle Riego, en pleno barrio de Sants de Barcelona, el tiempo no corre para el barbero Ramón Bruño, que a sus 89 años sigue levantando la persiana de su barbería fundada en 1943 no por necesidad, sino por supervivencia: "Me ayuda a vivir", cuenta en una entrevista a EFE.

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DOS DE MAYO.- Alcalá de Henares (Madrid).- Alcalá de Henares reivindica su papel en el Dos de Mayo pues su corregidor firmó con el alcalde de Móstoles el primer bando que llamó a alzarse contra los franceses el 2 de mayo de 1808 y, días después, salió de la ciudad el primer regimiento sublevado contra la invasión napoleónica.

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DOS DE MAYO.- Muriedas (Cantabria).- Camargo celebra el acto central de la fiesta homenaje a Pedro Velarde, el héroe del Dos de Mayo, con la recreación histórica del levantamiento de 1808, que protagonizó el militar camargués, nacido en 1779 en la casona que hoy es el Museo Etnográfico de Cantabria.

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EMPRENDIMIENTO SALUD.- Pamplona.- Cuatro vecinos de la localidad navarra de Iturgoyen, de poco más de 80 habitantes, han desarrollado un dispositivo para adoptar la postura más adecuada al defecar en lo que es un claro ejemplo de emprendimiento desde lo local con vocación nacional e incluso internacional.

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DÍA CRUZ.- Granada.- Granada vive este fin de semana su tradicional festividad de la Cruz, una cita que aúna tradición y cultura con más de medio centenar de espacios repartidos por toda la ciudad y un programa de actuaciones musicales y de baile.

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CRUCES MAYO.- Feria (Badajoz).- En un pequeño pueblo fortificado del sur de Extremadura, la primavera florece cada año con las Cruces de Mayo, su fiesta más emblemática y un símbolo de resistencia frente a la despoblación. Más de medio centenar de cruces decoran Feria con una artesanía cuidada al detalle, fruto del esfuerzo principalmente de las mujeres coritas que dedican meses e incluso años a su elaboración.

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EROS RAMAZZOTTI.- Barcelona.- El cantante italiano Eros Ramazzotti ofrece un concierto en Barcelona, dentro de su nueva gira 'Una Storia Importante World Tour'

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