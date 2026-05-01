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Sánchez llama a la movilización y al voto útil el 17M: "Hay partido y lo vamos a ganar"

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Cártama (Málaga), 1 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este viernes un llamamiento a la movilización en las elecciones del 17 de mayo en Andalucía y al voto útil en torno a la candidata socialista frente al PP y Vox, cuyas verdaderas prioridades -ha dicho- son el retroceso, el odio, la fragmentación, el racismo y la xenofobia.

"Hay partido y lo vamos a ganar", ha zanjado Sánchez en el primer día de campaña electoral para los comicios del 17M en Andalucía.

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Sánchez ha apoyado a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un mitin en Cártama (Málaga), en el que también ha hablado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha agradecido su lealtad al partido.EFE

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