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Ilunion y Thuringia Bulls reeditan final europea siete años después

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Madrid, 1 may (EFE).- El Ilunion, tras ganar la semifinal española frente a Amiab Albacete, y el Thuringia Bulls, que se deshizo del Briantea84 Cantú italiano, disputarán mañana la final de la Copa de Campeones de Europa que se celebra en Madrid para coronar al mejor equipo continental de baloncesto en silla de ruedas.

Siete años después de enfrentarse en 2019 en la final de la 'Champions', Ilunion y Thuringia Bulls volverán a medirse en busca del trono europeo. En aquella ocasión, al igual que en 2018, el triunfo fue para el conjunto alemán sobre el madrileño, que tratará de tomarse la revancha.

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Para llegar a la final, Ilunion tuvo que disputar una semifinal española de alto voltaje contra Amiab Albacete, que tuvo un dominio claro en el primer cuarto. De hecho, anotó al comienzo un parcial de 6-0 y dejó sin puntuar al equipo madrileño hasta pasados los tres primeros minutos en que una canasta de Amadou Diallo abrió su marcador.

Un triple del británico Phil Pratt casi sobre la bocina permitió a Amiab irse al final del primer cuarto diez puntos arriba, una renta que no pudo conservar porque Ilunion mejoró en ataque en los siguientes minutos bajo el liderazgo de Ignacio 'Pincho' Ortega.

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Los diez puntos de ventaja se redujeron a solo cinco al descanso y, tras la reanudación, Ilunion llegó incluso a darle la vuelta al marcador pasados los cinco minutos de juego gracias a las canastas de los británicos Gregg Warburton y Terry Bywater.

En ese instante el partido se igualó por unos minutos hasta que Ilunion, aprovechando el desplome de Amiab Albacete, que fue encadenando errores en defensa y fallos de tiros de dos en ataque, puso la directa en el marcador hacía la final con el oficio que aportó en el juego Bywater y en los rebotes Luis Eduardo Jasso.

Ficha técnica:

72 - Amiab Albacete (23+16+14+19): Alejandro Zarzuela (4), Jorge Salazar (22), Ben Fox (18), Oscar Onrubia (7) y Phil Pratt (11) -quinteto inicial- Jorge Sánchez (3), Renshi Chokai (4), Pablo Zarzuela, Fran Lara, Biel Carbó, Peter Cusack (3) y Lalo Prieto.

77 - Ilunion (13+21+20+23): Gregg Warburton (20), Dani Stix, Bill Latham (8), Amadou Diallo (4) y 'Pincho' Ortega (14) -quinteto inicial- Charlotte Moore (2), Josema Conde, Dani Díaz, Terry Bywater (11), Luis Eduardo Jasso (18), Ether Leard y José Leep.

La otra semifinal la disputaron Thuringia Bulls y Briantea84 Cantú, con victoria contundente del conjunto alemán, que ya desde el primer cuarto encarriló el partido sin dar margen para los sorpresa al equipo italiano, que sufrió mucho para contener los ataques de su rival.

El sueco Joakim Linden, con 26 puntos, fue el máximo anotador de Thuringia y del partido.

Amiab Albacete es el equipo español más laureado de la competición con cuatro títulos, todos logrados las últimas cuatro temporadas. Ilunion, por su parte, tiene en sus vitrinas tres trofeos de los años 1997, 2016 y 2017. Su última final fue en 2022.

El más laureado es Lahn-Dill alemán, que posee 7 títulos, dos más que el Galatasaray turco (5) y el BC Verkerk de Países Bajos (5). EFE

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EFE

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