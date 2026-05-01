Montero avisa del "afán" del PP por "deshumanizar" y "desmovilizar el voto progresista": "Somos más y lo saben"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este viernes en criticar la "campaña de deshumanización" del adversario político que, en su opinión, despliega el PP para "desgastar" al PSOE, así como su "afán" por "desmovilizar el voto progresista" de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, porque los votantes progresistas son "más" en Andalucía, y "lo saben" los 'populares'.

Así lo ha trasladado la dirigente y candidata socialista en el transcurso de su intervención en el acto público que ha compartido este viernes festivo, 1 de mayo, en un pabellón de la Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga) que se ha llenado con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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En este acto, que ha reunido a unas 1.800 personas dentro del recinto y a unas 400 fuera al completarse el aforo del pabellón, según cálculos de la organización, también han intervenido en este acto el secretario general del PSOE de Málaga y candidato en estas elecciones del 17M, Josele Aguilar, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.

En presencia también, entre otros, la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, la candidata María Jesús Montero ha cargado también contra quienes se mueven "a la chita callando" como "suavones", trasladando la idea de que "con ellos no va el Gobierno", que "nunca tienen responsabilidad, nunca tienen nada que ofrecer para dar respuesta a problemas" como los de la sanidad o la educación.

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Al hilo, la candidata del PSOE-A ha advertido a "la gente progresista de Andalucía" de que "el único afán en el Partido Popular en Andalucía es desmovilizar el voto progresista, porque somos más y lo saben". "Por eso quieren dejarnos en casa, que no vayamos a votar, dando por hecho una victoria cuando todavía ni siquiera se han abierto las urnas", ha manifestado la líder del PSOE-A.

Montero ha aconsejado además a la sociedad andaluza "que se cuide de estos lobos que se disfrazan con piel de cordero para meterse en el rebaño y atacar desde ahí". "Librémonos de aquellos que no dan la cara y que no van de frente", ha incidido en pedir la candidata socialista.

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