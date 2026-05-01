Norris sale primero en el sprint de Miami

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, sale primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.

Norris dominó la calificación para la prueba corta ('sprint shootout') al marcar el mejor tiempo en la tercera ronda de la misma, en la que cubrió con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 27 segundos y 69 milésimas, 222 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá octavo este sábado en la prueba corta. EFE