Espana agencias

Norris sale primero en el sprint de Miami

Guardar

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, sale primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.

Norris dominó la calificación para la prueba corta ('sprint shootout') al marcar el mejor tiempo en la tercera ronda de la misma, en la que cubrió con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 27 segundos y 69 milésimas, 222 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

PUBLICIDAD

El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá octavo este sábado en la prueba corta. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Demichelis: "Son tres puntos muy gordos"

Infobae

Itoudis: "Tenemos que pasar de jugar 20 minutos bien a hacerlo 40"

Infobae

Zverev: "El padre entrenador debe saber separar ser padre de ser entrenador"

Infobae

Míchel: "Hemos hecho muchas cosas para no perder"

Infobae

Stuani: "Era vital sumar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

ECONOMÍA

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16