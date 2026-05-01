Los destinos nacionales ganan fuerza en un puente "light" con ocupaciones superiores a 80%

Madrid, 1 may (EFE).- Los destinos nacionales y las ciudades europeas se consolidan como la gran opción para este puente "light" de mayo, que deja ciudades españolas con ocupaciones superiores al 80 % en algunos casos ante las dificultades de viajar a otros continentes por la incertidumbre geopolítica o la falta de días hábiles.

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) espera que los servicios de autobús aumenten un 40 % para un puente en el que los aeropuertos de Aena gestionarán 27.077 operaciones, mientras Málaga recupera el servicio de alta velocidad después de tres meses inoperativo.

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Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) no manejan datos exactos de ocupación para el puente pero sí mantienen perspectivas favorables para la primavera, pese a la incertidumbre por el contexto global, que, eso sí, deja a España como destino refugio, recalcan desde la consultora Cushman & Wakefield.

El vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, explica a EFE que el hecho de que el puente sea "solamente un fin de semana largo" ha provocado que las agencias no hayan registrado "un gran impacto en su producción".

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No obstante, sí han notado un incremento de reservas en destinos nacionales, incluso a las islas y también para escapadas a capitales europeas, "pero es cierto que en el tema de largo radio se ha notado poco", comenta Lastra.

Para el vicepresidente primero de CEAV, ese "repunte" evidencia "que la gente quiere seguir viajando a pesar de la incertidumbre actual", aunque el puente 'light, como lo llama Lastra, no ha ayudado a acelerar la producción para las agencias de viaje.

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En cualquier caso, comenta que sí ha habido un incremento en destinos nacionales y europeos, similar a lo que ocurre, hasta el momento, de cara al verano, con países americanos con "una demanda adecuada", pese a la afectación tanto en Asia como en Oceanía.

Por su parte, la plataforma eBooking.com, que ofrece reservas de alojamientos turísticos en línea, subraya que los alojamientos turísticos en Barcelona, Madrid, Sevilla, San Sebastián y Valencia registran niveles de ocupación de entre el 82 % y el 95 % para estos días, con ocupaciones similares a las de 2025.

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Valencia, de hecho, tiene el 95 % de las habitaciones reservadas, mientras que los números alcanzan el 90 % en San Sebastián, el 88 % en Sevilla, el 84 % en Madrid y el 82 % en Barcelona, en parte porque tanto la capital como la ciudad catalana tienen una oferta de alojamientos muy superior a la de otras ciudades.

Después de tres meses inoperativo por el accidente de Adamuz (Córdoba) y el desprendimiento de tierras en Álora (Córdoba) durante el mes de febrero, la alta velocidad regresará durante este puente a Málaga, que recibió este jueves su primer tren de esta categoría.

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Renfe ha destacado que, a nivel nacional, pondrá a disposición más de un millón de plazas entre este jueves y el domingo 3, y que 426.1000 de ellas serán en trenes de alta velocidad y larga distancia.

El operador español dispondrá de 636.100 plazas en trenes Avant y en servicios regionales, mientras que reforzará también los trenes Media Distancia más demandados, incrementando 24.250 plazas entre Madrid y Toledo, 23.530 en la línea Madrid-Segovia-Valladolid, y 17.600 en el trayecto Madrid-Puertollano.

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Por su parte, el operador francés Ouigo ofrecerá 1.000 plazas adicionales sobre las previstas para otros fines de semana, mientras que Iryo no espera reforzar sus servicios.

Asimismo, Confebus espera que las empresas adheridas a la confederación aumenten sus servicios entre un 35 y un 40 % durante esta semana, en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 6 millones de viajes por carretera.

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En el transporte aéreo, ni Iberia ni Air Europa aumentarán sus servicios para un fin de semana para el que el gestor aeroportuario, Aena, prevé un total de 27.077 operaciones entre este pasado jueves y el domingo, según ha confirmado a EFE. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 55020139420)

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