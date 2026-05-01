La lluvia y las tormentas activan el aviso amarillo en zonas de siete comunidades

Madrid, 1 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes avisos amarillos (peligro bajo) por lluvias, con acumulados de 15 litros metros cuadrados en una hora, y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, en zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja.

Los avisos, que en todas las zonas comenzarán por la tarde, afectan en Andalucía a las comarcas de Guadix y Baza (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén).

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En Aragón, el aviso se activa en Albarracín y Jiloca (Teruel) y en la Ibérica zaragozana, por lluvia y tormentas, que no se descarta que vayan acompañadas de granizo menudo.

Las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y la lluvia también supone el aviso amarillo en Cantabria, donde afectarán a cantabria del Ebro, el litoral y el centro y el valle de Villaverde,

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En La Rioja, en concreto en la ribera del Ebro y la Ibérica, las tormentas serán dispersas y pueden ir con granizo y rachas muy fuertes de vientos, mientras que las precipitación acumulada en una hora puede ser de 15 litros por metro cuadrados localmente.

En el País Vasco, el aviso amarillo, de peligro bajo, por ambos fenómenos se activa en las provincias de Álava y Vizcaya, donde las tormentas también pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes.

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Aviso amarillo en Castilla y León, que se refiere al Condado de Treviño y norte de Burgos, así como la Ibérica de Soria, por lluvias y tormentas, estás últimas dispersas, que también pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Castilla-La Mancha, las zonas afectadas por las lluvias y tormentas son Alcaraz y Segura (Albacete) y Parameras de Molina (Guadalajara). EFE

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