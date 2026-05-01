Espana agencias

La lluvia y las tormentas activan el aviso amarillo en zonas de siete comunidades

Guardar

Madrid, 1 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes avisos amarillos (peligro bajo) por lluvias, con acumulados de 15 litros metros cuadrados en una hora, y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, en zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja.

Los avisos, que en todas las zonas comenzarán por la tarde, afectan en Andalucía a las comarcas de Guadix y Baza (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén).

PUBLICIDAD

En Aragón, el aviso se activa en Albarracín y Jiloca (Teruel) y en la Ibérica zaragozana, por lluvia y tormentas, que no se descarta que vayan acompañadas de granizo menudo.

Las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y la lluvia también supone el aviso amarillo en Cantabria, donde afectarán a cantabria del Ebro, el litoral y el centro y el valle de Villaverde,

PUBLICIDAD

En La Rioja, en concreto en la ribera del Ebro y la Ibérica, las tormentas serán dispersas y pueden ir con granizo y rachas muy fuertes de vientos, mientras que las precipitación acumulada en una hora puede ser de 15 litros por metro cuadrados localmente.

En el País Vasco, el aviso amarillo, de peligro bajo, por ambos fenómenos se activa en las provincias de Álava y Vizcaya, donde las tormentas también pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes.

Aviso amarillo en Castilla y León, que se refiere al Condado de Treviño y norte de Burgos, así como la Ibérica de Soria, por lluvias y tormentas, estás últimas dispersas, que también pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Castilla-La Mancha, las zonas afectadas por las lluvias y tormentas son Alcaraz y Segura (Albacete) y Parameras de Molina (Guadalajara). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Localizan en el Rastro de Madrid un bajorrelieve robado hace 27 años en Badajoz

Infobae

FundéuRAE: tilde en monosílabos prefijados ('superyó', 'megaplán'...)

Infobae

Dos menores, a disposición de la Fiscalía por incidentes junto al Consulado de Israel

Infobae

Feijóo ataca al Gobierno el 1 de mayo: "El trabajo ha de servir para vivir no sólo pagar"

Infobae

Sánchez destaca los avances y derechos para los trabajadores con récord de empleo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo