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Sánchez reivindica el 1 de Mayo que España tiene "más empleo y derechos que nunca" pese "a quien anuncia el apocalipsis"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes, festividad del 1 de Mayo, que España tiene "más empleo y más derechos que nunca" y ha llamado a celebrar esta jornada "todo lo logrado" y a renovar el compromiso de "seguir avanzando" frente "a quienes anuncian el apocalipsis".

Así se ha pronunciado Sánchez en un mensaje publicado en la red social X con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, en el que ha señalado que "hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio" y que hoy se sabe que "muchas cosas no eran imposibles" y que "empleo y derechos pueden ir de la mano".

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En el vídeo que acompaña al mensaje, en el que se intercalan imágenes de lucha obrera, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que para entender el 1 de Mayo "hay que poner la vista atrás", porque "hubo un tiempo en el que trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar era un privilegio".

"Pero nada de lo que tenemos fue un regalo, porque cada derecho laboral fue antes una conquista colectiva para vivir mejor", ha subrayado Sánchez, que ha insistido en que "muchas cosas" que dijeron que eran "imposibles" no lo eran.

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En este sentido, ha defendido que España es "el país que más crece de la Unión Europea", cuenta con más de 22 millones de personas trabajando y tiene un salario mínimo interprofesional (SMI) "que duplica al de hace tan solo una década".

DEFENSA DE LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES PARA FRENAR LA EXPLOTACIÓN

Sánchez ha asegurado que se ha avanzado "mucho" subiendo el SMI, "reduciendo la temporalidad con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y avanzando también en la regularización de personas migrantes", una medida que ha calificado como "de justicia" para garantizar los derechos y obligaciones de estas personas y "acabar con la explotación laboral".

El presidente ha aprovechado el mensaje para cargar contra quienes "anuncian desde hace años el apocalipsis cada vez que se amplían derechos" pero ha apostillado que "la realidad es tozuda y clara" porque "hay más empleo y más derechos que nunca". "Feliz día de los trabajadores y trabajadoras", ha concluido en el mensaje.

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