Montero ve al PSOE como única alternativa al "desmantelamiento de los servicios públicos" del PP

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que su partido es la única alternativa al "desmantelamiento de los servicios públicos" y las políticas privatizadoras que, apunta, defiende el PP y el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.

En una entrevista en 'El Periódico de Catalunya', recogida por Europa Press este viernes, Montero ha dicho que el PP está buscando desmovilizar el voto progesista: "Lo que no se puede es llamar a la gente desde la derecha a un voto de conformismo o de resignación, un voto de males menores", ha señalado.

PUBLICIDAD

"Cuando uno habla de que le faltan tantos votos o le dejan de faltar para obtener una mayoría amplia está faltando al respeto a la democracia. Está trasladando con claridad que lo que quiere es una mayoría que le permita un cheque en blanco", ha asegurado, y ha dicho que la estabilidad no viene de un Gobierno con mayoría sino de la certeza de que los servicios públicos responden.

Preguntada por si espera que en Andalucía PP y Vox puedan firmar un pacto similar al alcanzado en Extremadura y Aragón, con la mención al concepto de prioridad nacional, Montero ha dicho que Moreno fue "el primer dirigente político del PP" que se prestó al acuerdo con Vox quien, apunta, hizo posible su gobierno.

PUBLICIDAD

SANIDAD

Acerca de la situación de la sanidad en Andalucía ha asegurado que la principal diferencia con respecto a hace 8 años es "la orientación política de no apostar por lo público" y critica que se ha desmontado la estructura de modernización del sistema que se había puesto en marcha.

PUBLICIDAD

"Si el sistema de salud público no tiene la última tecnología que hay para el tratamiento de un cáncer, el que tenga recursos se va a ir a la sanidad privada", ha subrayado, y ha añadido en que el problema no es el nivel de concertación que exista con clínicas privadas sino la sustitución del servicio público por la prestación privada.

En este sentido, ha alertado que la reforma del sistema sanitario que plantea Moreno "lo que tiene debajo oculto es la incorporación del copago", algo que, afirma, atenta contra la mayoría social.

PUBLICIDAD

IMPUESTOS

En referencia a si subirá los impuestos en caso de ser elegida presidenta ha defendido que "hay que plantearse la fiscalidad en términos de justicia social", lo que, apunta, no implica necesariamente la subida de los tributos.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha asegurado que no apuesta por el incremento de la fiscalidad sino por un acuerdo de financiación: "Pero si es que lo tenemos a la puerta. 5700 millones más para Andalucía", ha sentenciado.

También ha detallado que el sistema de financiación y la quita de la deuda "están perfectamente vigentes" y espera que el Congreso vote a favor de ello y ha advertido que si el PP vota en contra deberá explicar cuál es su modelo.

PUBLICIDAD