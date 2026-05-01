El PP saca pecho del acuerdo de Mercosur, cuya entrada en vigor coincide con el arranque de la campaña andaluza

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha sacado pecho de las salvaguardas incorporadas al acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), cuya entrada en vigor de forma provisional se produce este 1 de mayo coincidiendo con el arranque de la campaña para las elecciones andaluzas.

En los últimos cuatro meses, Vox ha cargado duramente contra ese acuerdo con Mercosur, llegando a defender un referéndum consultivo "por su indudable trascendencia" para el sector primario de España. Es más, su presidente, Santiago Abascal, ha denunciado públicamente la "traición" del PP y el PSOE al campo español y ha calificado el acuerdo de "acto tiránico".

PUBLICIDAD

Vox, que busca recabar el apoyo electoral del sector ganadero y agrícola andaluz, ya ha agitado este asunto en la precampaña y prevé hacerlo también en las dos semanas de campaña oficial para las elecciones del 17 de mayo. "Seguiremos diciendo no a la competencia desleal, no a Mercosur y no al Pacto Verde Europeo", aseguran desde la formación.

EL PP LO VE "UN HITO": "EL MEJOR ACUERDO QUE SE PODÍA SOÑAR"

PUBLICIDAD

Por el contrario, en las filas del PP defienden las bondades del acuerdo de Mercosur y critican los "eslóganes" de Vox, así como que se aliará con formaciones de izquierda en el Parlamento Europeo para paralizarlo, lo que provocó que la Eurocámara remitiera el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Lo que no pensaron bien es que cabía la aplicación provisional del acuerdo", advierten fuentes 'populares', que subrayan que "los detractores" de Mercosur lo que hicieron con su actuación es adelantar su aplicación.

PUBLICIDAD

En las filas del PP critican el "silencio" de sectores beneficiados por este acuerdo, al tiempo que también hacen cierta autocrítica por entender que ha podido faltar más explicación sobre las bondades del pacto. "Si no hubiéramos tenido elecciones, hubiera sido más fácil para todos", resume un eurodiputado, en alusión a las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

SI LA UE NO OCUPA ESTA SILLA LA PUEDE OCUPAR CHINA O SINGAPUR

PUBLICIDAD

Además, fuentes del PP sentencian que el acuerdo con Mercosur "es el mejor que se podía soñar y va a ser ejemplo para otros sucesivos", al tiempo que advierten de que si Europa "no ocupa esta silla la van a ocupar otros", aludiendo a China o Singapur.

El PP considera que este acuerdo, negociado durante más de dos décadas, representa "un hito" en las relaciones comerciales y políticas entre ambas regiones. Según destaca, el acuerdo ofrece a la UE un acceso preferencial a los mercados de los países del Mercosur (270 millones de personas), mientras que estos últimos también obtienen la posibilidad de exportar sus productos agrícolas y manufacturas a Europa bajo condiciones más ventajosas, creando un mercado de 720 millones de personas, según fuentes 'populares'.

PUBLICIDAD

Pese a las intensas protestas del sector agrario contra el acuerdo en los meses de enero y febrero, el PP subraya que se han establecido cuotas específicas para productos sensibles como carne de vacuno, pollo, cerdo y azúcar, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables.

Los 'populares' estiman que el acuerdo UE-Mercosur traerá beneficios clave, como ganancias económicas para ambas regiones, una reducción de más del 90% en los aranceles y la diversificación de las exportaciones. "Esto ayudará a mitigar los efectos negativos de las políticas proteccionistas de terceros países", afirman.

PUBLICIDAD

Además, se prevé que el acuerdo incremente las exportaciones anuales de la Unión Europea al bloque Mercosur hasta en un 39% (4.900 millones de euros), lo que generaría 440.000 plazas de trabajo en toda Europa, añaden las fuentes consultadas.

LA APLICACIÓN PROVISIONAL PERMITE EVALUAR LOS EFECTOS DEL ACUERDO

PUBLICIDAD

El PP subraya que la UE ha reforzado su marco de protección interna, destacando por ejemplo la reciente entrada en vigor del reglamento de salvaguardas, publicado el 19 de marzo. Además, cree que la aplicación provisional abre ahora una fase clave: permitirá evaluar en tiempo real los efectos del acuerdo, facilitando un seguimiento basado en datos y una eventual adaptación de instrumentos si fuera necesario.

Según el análisis del PP, se estima que las exportaciones de España al Mercosur crecerán un 37% cuando el acuerdo haya desplegado todos sus efectos, lo que dará lugar a un incremento del PIB de un 0,23%, y de empleo de un 0,11% (equivalente a más de 22.000 empleos). El acuerdo, prosigue, eliminará aranceles en un 91% de los productos, lo que facilitará y abaratará la exportación de bienes españoles (como maquinaria, productos químicos y transporte).

PUBLICIDAD

Los 'populares' hacen hincapié en las medidas de salvaguardia para el campo: se establecerá un límite máximo (cuota) a la cantidad de productos agroalimentarios importados desde Mercosur que se beneficiarán de aranceles reducidos.

LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA

De acuerdo con las cláusulas de salvaguarda, explica el PP, la UE puede suspender temporalmente preferencias arancelarias si se detectan aumentos significativos de importaciones o caídas de precios que amenacen la producción local, con activación rápida en un máximo de 21 días y aplicación a productos estratégicos.

Se ha conseguido, además, que anejo al Reglamento de Salvaguardas, la Comisión Europea se comprometa, a través de una declaración formal, a asegurar una verdadera reciprocidad en cuanto a los requisitos medioambientales, de bienestar animal, seguridad alimentaria y condiciones laborales para los productos importados, según los 'populares'.

A primeros de este año, y en pleno choque con Vox, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió las salvaguardas y aseguró que su partido había solicitado a la Comisión Europea que no entrara en vigor el acuerdo de Mercosur si no había "plena certeza" de que se aprobarían las "garantías que necesita el campo español".