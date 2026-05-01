España y Brasil denuncian el secuestro de dos de sus ciudadanos por Israel

Madrid, 1 may (EFE).- Los Gobiernos de España y de Brasil han calificado este viernes como "un atropello al derecho internacional" y han condenado en los "términos más enérgicos" el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales por parte del Gobierno de Israel, cuando viajaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

En un comunicado conjunto, los dos gobiernos exigen el retorno de sus ciudadanos de inmediato con plenas garantías de seguridad y que se facilite el acceso consular para su asistencia y protección.

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Ambos se encontraban a bordo de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, y no fueron liberados cuando se produjo la detención de dichas naves ni tras el posterior desembarco de los pasajeros y tripulantes en la isla de Creta, según informa en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

"Esta acción flagrantemente ilegal de las autoridades israelíes fuera de su jurisdicción -continúa la nota- constituye un atropello al derecho internacional, susceptible de ser invocado ante tribunales internacionales, y puede constituir un delito en nuestras respectivas jurisdicciones nacionales", señala la nota.EFE

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