Los abogados de la Flotilla piden información a Israel sobre el paradero de Abukeshek

Jerusalén, 1 may (EFE).- El equipo legal de la Flotilla Global Sumud en Israel, Adalah, cursó este viernes una petición al Ejército de este país de "información urgente" sobre el paradero de los dos activistas que el Gobierno israelí dijo estar trasladando a su territorio para ser interrogados.

Se trata del palestino-español Saif Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila, quienes, al contrario del resto de activistas detenidos, que fueron desembarcados de un buque israelí en la isla de Creta, son trasladados a Israel por el Ejército.

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El Ministerio de Exteriores israelí justificó esta decisión en que quiere interrogarlos, en el caso de Abukeshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y en el de Ávila como "sospechoso de actividades ilegales".

Según informó Adalah a EFE, en la carta, enviada al asesor legal de la Marina israelí, se exige a las autoridades que aclaren "el fundamento legal de su traslado a la jurisdicción israelí".

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(Más información en el Servicio Internacional de EFE)

EFE

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