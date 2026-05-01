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Junts pide reducir la "presión fiscal" sobre trabajadores y empresas

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Barcelona, 1 may (EFE).- Junts ha pedido este viernes reducir la "presión fiscal" sobre trabajadores y empresas para avanzar hacia un modelo de ocupación de más calidad y con mejores salarios.

En un manifiesto por el Primero de Mayo, el partido de Carles Puigdemont reclama reducir las "exigencias burocráticas" y apostar por un salario mínimo interprofesional (SMI) "en correspondencia" con el nivel de vida en Cataluña.

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Según Junts, una de las "principales preocupaciones" de los catalanes es que haya una ocupación de calidad y salarios dignos, algo que ven "difícil" conseguir teniendo en cuenta el "nivel impositivo" en Cataluña.

"Las políticas expoliadoras, que representan tanto el déficit fiscal de Cataluña como el afán recaudatorio de los gobiernos socialistas español y catalán, asfixian nuestra capacidad de ahorro e inversión, recortan el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, y empobrecen el país", argumentan.

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A eso se suman, según Junts, "las políticas erróneas" que frenan el dinamismo en el mercado de trabajo, y la "mala gestión" que atribuyen al Govern de Salvador Illa.

Por todo ello, consideran que el Primero de Mayo es el "momento oportuno" para reivindicar un modelo económico con valor añadido, niveles de ocupación estables y salarios propios de la "Europa avanzada".

"Desde Junts hemos defendido, defendemos y defenderemos la clase media y trabajadora, también a los autónomos y pequeños y medianos empresarios, base de la economía de nuestro país y una parte importante de nuestra identidad", han reivindicado.

El manifiesto del partido concluye que los catalanes solamente podrán "disponer libremente" de sus recursos con la independencia". "Por eso, hoy continuamos reivindicando el 1 de octubre y luchando por la libertad de nuestro país", zanja el texto.

En un mensaje en X, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, también se ha mostrado a favor de "deflactar el IRPF" para que la inflación no se convierta en "una subida de impuestos encubierta" a los asalariados.

"En este Primero de Mayo recordemos que, mientras los ingresos del Estado no paran de crecer, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye. Se podría corregir, y la solución la tienen los gobiernos catalán y español. Pero no quieren", ha lamentado.

Hace un par de semanas, Junts llevó al Parlament una ley para deflactar el IRPF en el tramo autonómico y eliminar el impuesto de sucesiones bajo este argumento. La Cámara catalana tumbó la iniciativa con los votos del PSC, ERC, Comuns y CUP. EFE

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