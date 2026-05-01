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Si tu perro se frota contra el suelo, esto es lo que significa, según un adiestrador canino

Lo más relevante es analizar la frecuencia y el momento en que aparece el comportamiento para distinguir si se trata de algo puntual

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Juegos perros
Lo que significan estos gestos de tu perro. (Shutterstock)

Algunos dueños se sorprenden cuando, tras comer o volver del paseo, su perro se tumba y comienza a frotarse contra el suelo con insistencia. Este comportamiento, habitual en muchos perros, puede generar dudas sobre su origen o significado real. Alan Peiró, adiestrador canino, explica a través de su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas) que la clave está en observar cuándo y cómo ocurre, antes de tomar cualquier decisión para corregirlo.

Aunque a simple vista puede parecer una acción extraña o incluso preocupante, para los perros tiene sentidos muy diferentes según el contexto. Peiró aclara que muchas veces el animal solo está disfrutando de una sensación agradable. “A veces simplemente sí que es porque la comida les ha gustado mucho o porque están disfrutando de una sensación agradable”, destaca el adiestrador. El frotamiento puede ser, por tanto, una simple manifestación de placer físico, similar a cuando un perro rueda por el césped o estira el cuerpo al despertar.

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El especialista subraya que esta conducta responde a motivos físicos y emocionales propios del perro y que, en la mayoría de los casos, no requiere ningún tipo de corrección inmediata. Lo más relevante es analizar la frecuencia y el momento en que aparece el comportamiento para distinguir si se trata de algo puntual, dentro de la normalidad, o si puede estar indicando algún malestar subyacente.

Motivos habituales por los que tu perro se frota

Según Alan Peiró, el acto de frotarse contra el suelo tras comer o regresar de la calle puede estar motivado por varias causas relacionadas con el bienestar del animal. En primer lugar, se observa que muchos perros lo hacen después de consumir una comida que les resulta especialmente sabrosa o pesada. Este comportamiento también puede aparecer después de paseos con mucha estimulación sensorial, donde el animal ha estado expuesto a nuevos olores, sonidos o situaciones que alteran su estado.

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El propio adiestrador señala: “Otras veces, sin embargo, es su forma de reajustar el cuerpo después de una experiencia intensa, como olores fuertes, excitación o cambios de estado”. Así, el frotamiento puede ser una especie de “reset” físico tras momentos de alta activación. No es raro que, después de una comida copiosa o un paseo particularmente dinámico, el perro busque aliviar sensaciones internas o liberar la tensión residual de la experiencia.

En muchos casos, este acto forma parte de la rutina normal del animal y no debe interpretarse como un problema en sí mismo. Si el perro solo lo hace de manera ocasional, no hay motivo de alarma. El propio Peiró remarca que “si es algo puntual, entra dentro de la normalidad”. Este fragmento responde a la duda frecuente sobre la razón de este comportamiento: que el perro se frote contra el suelo después de comer o pasear suele ser simplemente una respuesta natural a estímulos agradables o a la necesidad de reajustar el cuerpo tras momentos de intensa actividad.

Cuándo observar y cómo reaccionar ante el comportamiento

El adiestrador recomienda prestar especial atención si el comportamiento se repite con frecuencia o se vuelve más intenso con el tiempo. Si el perro se frota contra el suelo de forma constante, puede estar indicando algún tipo de incomodidad digestiva, exceso de activación o incluso picor. “Si se repite de manera constante, puede estar indicando incomodidad digestiva, exceso de activación o incluso picor”, advierte Peiró.

Imagen de un perro restregándose en el pasto, mostrando su felicidad. Otras opciones: juego canino, mascota al aire libre, diversión natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las claves para entender cuándo es preocupante que tu perro se frote en el suelo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la duda, lo más aconsejable es observar cuándo ocurre y con qué frecuencia, en lugar de reñir al animal sin entender la causa. El experto insiste: “No le riñas por hacerlo. Muchas conductas tienen sentido cuando se entienden desde el cuerpo del perro”. El enfoque debe centrarse en identificar patrones, como si el comportamiento aparece tras determinadas comidas o paseos, y, si persiste, considerar una consulta con el veterinario para descartar molestias físicas.

En definitiva, el frotamiento ocasional es parte de la expresión corporal del perro y no requiere intervención. Solo si se vuelve reiterado o se acompaña de otros síntomas, puede ser señal de que algo no va bien. Observar y comprender al animal, más que corregir, es la clave que propone el adiestrador para interpretar este tipo de conductas.

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