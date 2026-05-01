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Arranca en Málaga la manifestación del Primero de Mayo por mejores salarios y vivienda

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Málaga, 1 may (EFE).- La manifestación central del Primero de Mayo, que se celebra este año en Málaga, ha arrancado al mediodía con la reivindicación de mejores salarios, una vivienda digna y asequible y la reclamación del respeto al derecho internacional y contra la guerra, todo ello en el primer día de campaña electoral en Andalucía.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezan la manifestación de Málaga, acompañados de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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En este 1 de mayo, que es el primer día de campaña electoral en Andalucía, también están los candidatos a la Junta del PSOE, María Jesús Montero, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que es el líder federal de IU, entre otros representantes.

La manifestación, que recorrerá parte del centro de Málaga, pretende reclamar mejores salarios, servicios públicos y una vivienda digna y asequible, además de clamar por la paz mundial.

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Los sindicatos instan a la patronal a que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4 % anual, más otros 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Además, ambos sindicatos reclaman un pacto social y político, y una "intervención pública decidida" que garantice el acceso a una vivienda digna, ya que entienden que se ha convertido "en una emergencia social" al ser tratada "como un bien de especulación".

Con más de cien actos convocados en toda España, CCOO y UGT afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

En el que es el primer día de la campaña electoral en Andalucía, en la manifestación también se pueden ver lemas en defensa de la sanidad pública, contra el presidente, Juanma Moreno, y sobre "echar a la derecha" del Gobierno autonómico. EFE

(Foto)(Vídeo)

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EFE

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