Arranca en Málaga la manifestación del Primero de Mayo por mejores salarios y vivienda

Málaga, 1 may (EFE).- La manifestación central del Primero de Mayo, que se celebra este año en Málaga, ha arrancado al mediodía con la reivindicación de mejores salarios, una vivienda digna y asequible y la reclamación del respeto al derecho internacional y contra la guerra, todo ello en el primer día de campaña electoral en Andalucía.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezan la manifestación de Málaga, acompañados de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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En este 1 de mayo, que es el primer día de campaña electoral en Andalucía, también están los candidatos a la Junta del PSOE, María Jesús Montero, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que es el líder federal de IU, entre otros representantes.

La manifestación, que recorrerá parte del centro de Málaga, pretende reclamar mejores salarios, servicios públicos y una vivienda digna y asequible, además de clamar por la paz mundial.

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Los sindicatos instan a la patronal a que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4 % anual, más otros 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Además, ambos sindicatos reclaman un pacto social y político, y una "intervención pública decidida" que garantice el acceso a una vivienda digna, ya que entienden que se ha convertido "en una emergencia social" al ser tratada "como un bien de especulación".

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Con más de cien actos convocados en toda España, CCOO y UGT afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

En el que es el primer día de la campaña electoral en Andalucía, en la manifestación también se pueden ver lemas en defensa de la sanidad pública, contra el presidente, Juanma Moreno, y sobre "echar a la derecha" del Gobierno autonómico. EFE

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(Foto)(Vídeo)