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Arcadi España: Unos partidos actuamos con contundencia y otros hacen homenajes

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València, 1 may (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado que se han tomado las decisiones que se tenían que tomar respecto al exministro José Luis Ábalos, ya que unos partidos actuan con contundencia y otros se ponen de perfil o hacen homenajes.

España, que ha participado en la manifestación del Primero de Mayo de València, ha manifestado al comienzo de la marcha al ser preguntado por el juicio a Ábalos que, a diferencia de otros casos como el de Kitchen, que es "de una gravedad democrática mucho mayor", se han tomado "las decisiones que teníamos que tomar, y lo hemos hecho con celeridad, con contundencia".

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Para el ministro, la diferencia es "obvia: unos partidos actuamos con contundencia y otros partidos hacen homenajes".

Sobre la próxima declaración de Ábalos, España ha señalado que cada cual tiene su estrategia de defensa, y ha reiterado que el PSOE ha actuado "con contundencia" mientras "otros no pueden decir lo mismo".

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También la ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha pronunciado sobre el juicio al exministro para apuntar que el PSOE ya solicitó en una fase preliminar del juicio personarse y el juzgado transmitió que tenía que ser cuando terminara el procedimiento, de manera que esperarán al momento judicial que corresponda.

Hasta ahora, ha dicho, "lo que hemos escuchado ha sido a Aldama mintiendo", una estrategia judicial, "la de mentir y señalar", pero "no hay ninguna prueba de sus mentiras", ha concluido. EFE

(foto)

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EFE

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