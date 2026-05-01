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Irene Montero llama a una huelga general por la vivienda, contra el coste de la vida y para "trabajar menos tiempo"

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La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha defendido este viernes, Día Internacional de los Trabajadores, la necesidad de una huelga general por la vivienda, contra el coste de la vida y para que la gente pueda tener "más dinero para vivir, más salarios y trabajar menos tiempo" para "poder ser felices".

Durante su participación en la manifestación del 1 de Mayo convocada por CGT, CNT y otras organizaciones sindicales en Madrid, Montero ha sostenido que el dinero que ganan muchas personas "se está acumulando en unas pocas manos que cada vez acumulan más riqueza". "Usted trabaja 8, 10, 12 horas y resulta que al final de mes no puede usar ese dinero para vivir porque tiene que entregarle más de la mitad al casero y el resto se va en las facturas y en la lista de la compra", ha afirmado.

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En este sentido, ha señalado que los grandes tenedores en España tienen ahora "el cuádruple de activos inmobiliarios" que tenían en 2008. "El solo hecho de llamar a una casa activo inmobiliario a mí me parece una locura. Yo creo que la especulación debería estar prohibida", ha subrayado.

De hecho, la eurodiputada ha sostenido que la "verdedera prioridad nacional" sería, a su juicio, expropiar a los grandes tenedores de vivienda y que cada familia tenga una casa. "Si usted mira sus apellidos, todos son extranjeros, señores que no saben ni dónde está España", pero que acumulan en el país decenas de miles de viviendas y están robándole sistemáticamente el salario a la gente".

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"LOS DERECHOS SE CONQUISTAN LUCHANDO"

Por todo ello, Irene Montero, acompañada por la secretaria de su partido, Ione Belarra, considera que "hay suficientes problemas y las cosas están suficientemente mal" como para que España se convoque una huelga general porque "los derechos se conquistan luchando".

"Lo que hemos visto es que en este país, cuando hay una izquierda fuerte, cuando hay sindicatos movilizados, cuando hay feministas llenando las calles, cuando la gente en el bar, en la conversación con los amigos, en el trabajo, está hablando de vivienda, de violencias machistas, de tener el derecho al aborto reconocido, cuando la gente está hablando de que se necesita cobrar menos y trabajar menos horas, entonces las cosas cambian", ha esgrimido.

La europarlamentaria ha advertido de que no se puede "confiar y dejarlo todo" en manos de que los representantes políticos, sino que es necesario "pelear" y contar con "una izquierda, un sindicalismo y un feminismo fuerte".

La dirigente de Podemos ha añadido también que para que ganen una vez, "se tienen que fracasar muchas". Y ha insistido en que solo cuando la gente está movilizada, habla "de las cosas que importan" y vota a quienes son capaces de defender esas ideas en las instituciones puede haber cambios frente a quienes "no quieren que las cosas pasen, no solo en el Parlamento, sino también en el poder económico, en el poder mediático y en el poder judicial".

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