Espana agencias

Robles dide que las amenazas de Trump sobran y que España está comprometida con la OTAN

Guardar

Madrid, 1 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar las tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Robles se ha mostrado "muy tranquila" con la posición española en contra de la guerra de Irán, motivo de las amenazas de Trump, respecto a las que ha dicho que "ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal"; por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España.

PUBLICIDAD

"No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario 'El País', con motivo de su 50 aniversario.

La ministra ha asegurado que el Gobierno de España "es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica, con las misiones de paz en el mundo".

PUBLICIDAD

Robles ha incidido en que no se puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal y que no tiene cobertura internacional, en alusión al conflicto de Irán, y ha subrayado que "España es un país serio y comprometido con sus obligaciones con la Alianza Atlántica, firmemente comprometido con la paz en el mundo y, por lo tanto, no aceptamos lecciones de nadie", ha señalado.

Tras manifestar su respeto por todos los países aliados y por el pueblo americano, Robles ha reiterado que "pocos países pueden hablar de un compromiso tan grande como el que España tiene". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez celebra la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Detenido cuando estaba estrangulando a su pareja en un domicilio de San Sebastián

Infobae

Urtasun exige la liberación "inmediata" de los 2 activistas de la flotilla "secuestrados"

Infobae

Activado el protocolo de meningitis en Ourense al morir menor con sospechas de infección

Infobae

Maíllo: "Vamos a usar 1.500 millones para un plan de empleo para sectores vulnerables"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo