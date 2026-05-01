Robles dide que las amenazas de Trump sobran y que España está comprometida con la OTAN

Madrid, 1 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar las tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Robles se ha mostrado "muy tranquila" con la posición española en contra de la guerra de Irán, motivo de las amenazas de Trump, respecto a las que ha dicho que "ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal"; por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España.

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"No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario 'El País', con motivo de su 50 aniversario.

La ministra ha asegurado que el Gobierno de España "es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica, con las misiones de paz en el mundo".

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Robles ha incidido en que no se puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal y que no tiene cobertura internacional, en alusión al conflicto de Irán, y ha subrayado que "España es un país serio y comprometido con sus obligaciones con la Alianza Atlántica, firmemente comprometido con la paz en el mundo y, por lo tanto, no aceptamos lecciones de nadie", ha señalado.

Tras manifestar su respeto por todos los países aliados y por el pueblo americano, Robles ha reiterado que "pocos países pueden hablar de un compromiso tan grande como el que España tiene". EFE

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