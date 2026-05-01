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102-75. Garuba hace olvidar a Tavares y el Real Madrid coloca el 2-0 en la serie

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Pedro Martín López

Madrid, 1 may (EFE).- El Real Madrid dominó con claridad al Hapoel IBI Tel Aviv (102-75) y puso el 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, en la gran noche de Usman Garuba, crecido ante la baja por lesión de Walter Tavares, y de un Facundo Campazzo que continúa de dulce.

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Un espectacular tercer cuarto, con 31 puntos, fue el preludio de una excelente segunda parte, que sirvió para que el Real Madrid sumase su segunda victoria de la serie y viaje a Botevgrad (Bulgaria) con pie y medio en la fase final.

Un imparable Campazzo con 23 puntos, secundado por Garuba, Maledon y Feliz, fueron los grandes protagonistas del conjunto español, que continúa sin perder esta temporada ante el Hapoel IBI Tel Aviv, al que ha ganado cuatro partidos hasta la fecha.

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Sin Tavares como faro defensivo, Scariolo optó por su '5' más puro, Alex Len, como referencia interior de salida. El Real Madrid, con un sistema de cambios automáticos tras bloqueo, y pese a un par de acciones intimidantes de Len, sufrió para contener cerca del aro a Dan Oturu, el mejor del equipo israelí el miércoles, 13-17 (min.5).

Los locales tuvieron problemas en la ofensiva, con Mario Hezonja y Campazzo como únicos anotadores de salida. Sin embargo, la entrada a pista de Théo Maledon y Andrés Feliz fue una bocanada de aire fresco para el juego del Real Madrid, que se repuso con un parcial de 9-0 y cerró el primer cuarto por delante después de un espectacular mate de Garuba, 24-21 (min.10).

La energía de la segunda unidad local, con Garuba en su salsa, obligó al griego Dimitris Itoudis a pedir tiempo muerto dos minutos después de iniciarse el segundo acto, 30-24 (min.12).

El parón sirvió para que el conjunto israelí respondiera con Elijah Bryant y Chris Jones y enfriara las sensaciones del equipo merengue, 33-31 (min.16).

Un triple con falta adicional de Antonio Blakeney confirmó la mejoría del Hapoel, que se marchó por delante al descanso, 40-42.

La inclusión de Garuba y Feliz en el quinteto inicial a la salida de vestuarios encajó a la perfección con la dirección de un imparable Campazzo, en un Real Madrid que también despertaba el acierto de Hezonja desde el triple, 54-49 (min.25).

El trío Campazzo-Feliz-Garuba disparó a los suyos al anotar 17 de los 20 puntos del equipo en los seis primeros minutos del tercer cuarto, 60-51 (min.23).

El internacional español puso la máxima diferencia para los blancos, 13 puntos, a falta de dos minutos y medio (66-53), y recibió una atronadora ovación al ser sustituido.

El REal Madrid, guiado por la finura de Maledon, acabó el cuarto con 31 puntos y adquirió una buena renta, 73-62 (min.30), para encarar el último acto.

Un pique entre Campazzo y Micic desembocó en una técnica y en la eliminación por faltas personales del serbio, que volvió a cuajar una decepcionante actuación con cuatro puntos, 77-67 (min.32).

La salida del base fue acompañada por dos triples del argentino y Lyles y el Real Madrid comenzó a vislumbrar el 2-0 en la serie a falta de algo menos de siete minutos para el final, 83-67.

Ni siquiera una antideportiva pitada a Garuba, el más aclamado, y un amago de tangana, descentraron a los blancos, que alcanzaron una renta de 25 puntos, 93-68 (min.37).

Con todo resuelto, Scariolo dio entrada a un inédito Gabriele Procida, que tuvo tiempo para sumar cinco puntos y certificar un gran triunfo del Real Madrid y colocar el 2-0 en la eliminatoria.

-- Ficha técnica:

102 – Real Madrid (24+16+33+29): Campazzo (23), Abalde (2), Okeke (6), Hezonja (11), Len (2), -cinco inicial-, Feliz (11), Maledon (13), Llull (2), Procida (5), Deck (6), Lyles (8) y Garuba (13).

75 – Hapoel IBI Tel Aviv (21+21+20+13): Micic (4), Blakeney (9), Bryant (11), Wainright (6) y Oturu (19), -cinco inicial-, Jones (10), Edwards (3), Malcolm (9), Randolph (2), Odiase (-) y Madar (2).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Mehdi Difallah (Francia), Marcin Kowalski (Polonia). Señalaron falta técnica a Vasilije Micic (min.32) y Elijah Bryant (min.35), del Hapoel (min.32), y antideportiva a Usman Garba, del Real Madrid (min.35). Eliminaron por faltas a Micic (min.32).

Incidencias: segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.588 espectadores, todos ellos abonados y VIPs. EFE

(foto)

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EFE

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