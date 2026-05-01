3-1. El Leeds se aleja del descenso

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El Leeds United goleó este viernes al descendido Burnley (3-1) para dar un paso importante hacia la permanencia en la ‘Premier League’, con nueve puntos de ventaja sobre el Tottenham, que marca la pérdida de categoría.
El Leeds se adelantó en el minuto 8, con un tiro de Anton Stach que sorprendió desde lejos, por raso, a Martin Dubravka, para abrir un triunfo que le perteneció desde entonces.
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No lo sentenció, en cualquier caso, hasta el comienzo del segundo tiempo, cuando Noah Okafor, en el minuto 53, culminó una jugada de Calvert-Lewin, que después también anotó el 3-0 en el 55.
El Burnley redujo distancias con el 3-1 de Loum Tchaouna en el 72. EFE
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