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0-1. Un gol del Granada en el minuto 98 hunde más al Real Zaragoza

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Zaragoza, 1 may (EFE).- El Granada, con su victoria en el último instante del partido, hundió más al Real Zaragoza, que no consigue reaccionar, y sigue anclado en zona de descenso, mientras que el Granada ya tiene la salvación en la mano, tras un partido que ha sido bastante igualado, jugado con mucha intensidad, con pocas ocasiones de gol y que en la última jugada el Granada asestó el golpe definitivo a los maños.

Comenzó en el partido muy fuerte el Real Zaragoza, que desde el inicio ya tuvo el dominio y algunas llegadas muy peligrosas siendo la más clara un disparo de El Yamiq que despejó con apuros Axtrálaga.

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Poco a poco el Granada se quitó de encima el dominio local y ya empezó a llegar al área local teniendo una buena ocasión de gol en el minuto 14 por medio de Trigueros que despejó a mano cambiada el portero zaragocista.

El partido, desde el ecuador de la primera parte, estuvo muy equilibrado, aunque el Zaragoza estuvo más intenso y con más coraje ante un Granada más contemplativo que se limitaba a sacar el dominio cuando el balón llegaba a su área y con escasas incursiones en el área del equipo maño.

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El Zaragoza, con el paso de los minutos se fue diluyendo y el Granada, por contra, se fue creciendo y tuvo bastantes aproximaciones a la portería local, estando muy igualado el encuentro.

Al Granada se le anuló un gol de Alcaraz, en el minuto 41 tras revisarlo en el VAR, y ya en tiempo de descuento de la primera parte, Dani Gómez tuvo una clara ocasión al cabecear un balón a la portería visitante que salió desviado por muy poco a la izquierda de Astrálaga.

Tras el descanso, el partido siguió por los mimos derroteros de máxima igualdad, con mucha intensidad, en muchos momentos bronco, y con muchas protestas por parte de los locales, pero con poco fútbol en los dos equipos con continuas faltas e interrupciones en el juego por la intensidad que empleaban en el partido.

Cuanto más volcado estaba el Zaragoza, con un jugador más, sobre el área del Granada, un contraataque que dirigió Pablo Sáenz llegó hasta la portería contraria para ceder el balón a Sola que batió al portero maño (minuto 98), logrando una victoria importante para los granadinos y hundiendo más al Real Zaragoza, que no levanta cabeza.

Ficha Técnica

0 - Real Zaragoza: A. Rodriguez, Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Rober, Francho (Pinilla, m 86), Saidu (Mensah, m. 70), Sebas Moyano (Guti, m. 70); Kodro (Cuenca, m. 70) y Dani Gómez.

1- Granada CF: Astrálaga; Lemos (Casadesús,m. 65) Diaby, Willians, Diallo; Alemañ (S. Ruiz, m. 89), Alcaraz, Trigueros (Izán González m. 65); Pablo Saénz, J. Pascual y J. Arnáiz (Sola, m. 77).

Gol: 0-1, m. 90+8, Sola.

Arbitro: Manuel Angel Pérez Hernández. (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla por parte del R. Zaragoza a Aguirregabiria, Saidú, Insua; y por parte del Granada a Trigueros, Willians, Pacheta (Entrenador), Alcaraz, Lemos, Sola,y roja directa a J. Pascual en el minuto 90+4.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de la liga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio entre el Real Zaragoza y el Granada CF ante 16.528 espectadores.

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mp/sab/jl

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EFE

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