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Una lesión muscular termina con la temporada de Ángel Ortiz

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Sevilla, 30 abr (EFE).- Ángel Ortiz, lateral diestro del Real Betis, se perderá las cinco últimas jornadas de la Liga a causa de una "lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda", según comunicó el club verdiblanco en un parte médico remitido este jueves.

Ortiz, internacional sub-21, no juega desde el 22 de marzo, cuando sufrió una lesión del hombro en San Mamés, de la que estaba recién restablecido, pero padeció otro percance en el entrenamiento del martes y las pruebas a las que se ha sometido han revelado el daño muscular.

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El futbolista extremeño, que cumplirá 22 años en julio, debutó a mediados de la temporada pasada en LaLiga EA Sports (Primera división) y se incorporó plenamente a la dinámica del primer plantel en la presente campaña, en la que ha disputado 23 encuentros oficiales (13 de Liga, 4 de Copa y 6 de Liga Europa), en los que ha marcado un gol y ha dispensado dos asistencias. EFE

lhg/cb/cmm

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