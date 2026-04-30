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Sancionan a la productora de ‘Zona Gemelos’ por publicitar un operador de juego ilegal

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Madrid, 30 abr (EFE).- Consumo ha sancionado por infracción grave con 10.000 euros a Make Money Now, una plataforma conocida en internet por la emisión de reality shows en directo como ‘La casa de los gemelos’ o ‘La cárcel de los gemelos’, por publicitar un operador de juego sin licencia en España.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sancionado a la gestora de la web ‘Zona Gemelos.com’ con esta multa que conlleva la retirada de la publicidad del operador ilegal.

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Esta multa se incluye en las sanciones por infracciones graves o muy graves firmes en vía administrativa que Consumo ha impuesto a nueve empresas del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' durante el primer trimestre de 2026 por un total de 10.290.500 euros.

Los hechos imputados a esta empresa consisten en la promoción de operadores de juego sin licencia en España, una práctica que está tipificada como infracción grave según la Ley de Regulación del Juego.

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En concreto, Consumo explica que la actividad de la empresa se identificó como marketing de afiliados de juego 'online', incluyendo enlaces a operadores no autorizados y comunicaciones comerciales en redes sociales como Instagram, Kick, X y Discord.

El departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy subraya la importancia de reforzar la vigilancia sobre aquellos contenidos o plataformas de elevada audiencia joven, al tratarse de un público especialmente sensible frente a los riesgos asociados al juego online elevándose estos riesgos cuando se dan en operadores ilegales que no implementan medidas para garantizar un entorno digital más seguro.

El expediente recoge que, tras una solicitud inicial de información por parte de la administración, la empresa procedió a su retirada de la página web y posteriormente, acogiéndose a las dos reducciones posibles, abonó un importe total de 6.000 euros, desistiendo al ejercicio de cualquier acción en vía administrativa.

De las sanciones impuestas en los tres primeros meses de 2026 dos han sido por infracciones muy graves a dos operadores extranjeros sin licencia (Perfect Storm B.V y Rossobash SRL) por 10.000.000 euros en total y el reto por infracciones graves, por importe de 290.500 (WHG Ceuta S.A, Tombola International Malta PLC, Emotiva CLM SL, Beatya Online SA, DZBT Deportes SA y TSG Interactive Spain SA). EFE

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