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Mujeres con discapacidad valoran pictogramas para atender a víctimas de delitos sexuales

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis) ha valorado el nuevo sistema de pictogramas presentados por la Policía Nacional por el avance que supone en la accesibilidad comunicativa y en la atención a victimas de violencia sexual con dificultades en la comunicación.

La Policía va a implantar en las 173 unidades de atención a la mujer de España el proyecto 'Comunicación con pictogramas para víctimas de delitos sexuales', una herramienta pionera destinada a mejorar la atención a personas con dificultades de comunicación en casos de violencia de género y sexual.

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Cemudis destaca que las barreras en la comunicación suponen un obstáculo para que muchas mujeres y niñas con discapacidad puedan expresar situaciones de violencia, ser escuchadas y acceder al sistema de protección en condiciones de igualdad, por lo que celebra que se incorporen esas herramientas para generar entornos realmente accesibles, seguros y compresibles.

Las mujeres y niñas con discapacidad recuerdan que siguen enfrentándose a una mayor vulnerabilidad frente a la violencia por la dependencia de muchas de ellas, la falta de credibilidad, la invisibilización y las múltiples barreras en el acceso a recursos y servicios.

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Por ello, reclaman reforzar la formación especializada y continua de los profesionales que intervienen en esos procesos –incluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado- y la necesidad de avanzar hacia una coordinación efectiva entre los distintos sistemas de atención, especialmente en el ámbito policial, sanitario y social. EFE

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