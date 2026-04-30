Mestisay y Los Sabandeños homenajean a Elfidio Alonso con un espectáculo en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 30 abr (EFE).- Mestisay y Los Sabandeños presentarán este viernes en el teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria su espectáculo 'Balada de Sabanda' con el fundador del grupo folclórico tinerfeño, Elfidio Alonso, a quien se rendirá homenaje como referente en la historia de la música canaria.
Con el cartel de entradas agotadas, la vocal de Mestisay, Olga Cerpa, y Elfidio hijo, también miembro de Los Sabandeños, han explicado este jueves en rueda de prensa que este concierto será grabado por la Televisión Canaria y lo volverán a repetir el 10 de mayo en Fuerteventura, si bien les gustaría presentarlo en todas las islas, tras haber cantado ya en Tenerife, Lanzarote y La Palma.
Cerpa ha explicado que 'Balada de Sabanda' se gestó hace dos años, tras un concierto que ambos grupos dieron en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, y que ha logrado fusionarlos mediante un "proceso muy bonito y creativo, y que en escena es muy energético".
La cantante de Mestisay ha confesado que creció admirando a Los Sabandeños, cuya música "marcó a muchas generaciones", y que el hecho de haber sido "sabandeña de honor fue muy importante" hace dos años, cuando se germinó la idea de este espectáculo conjunto en el que "hay mucha memoria colectiva detrás".
Ambos grupos tienen "raíz y acento canario", pero con conceptos diferentes, ha recalcado.
Elfidio hijo ha hecho hincapié también en el "dinamismo y fuerza" de 'Balada de Sabanda', que comprende temas de las dos formaciones musicales y logra un "mix superbonito", pero sobre todo ha mostrado su emoción por el hecho de que cante su padre, con 91 años, pues "estamos viviendo sus últimos momentos artísticos".
Además, ha asegurado que Gran Canaria es el mejor público que tiene Los Sabandeños en Canarias, por lo que actuar en el Cuyás "es un subidón".
Entre los temas que ofrecerán figura el bolero compuesto por Elfidio Alonso 'Amor en el Molino'; 'Cambullonero', de Néstor Álamo, una canción que interpretará por primera vez Olga Cerpa, según ha confesado.
La cantante de Mestisay ha señalado que se trata de un repertorio "singular" que hace un recorrido por todas las islas e incluye las "pequeñas joyas" de cada grupo.
La nominada al Grammy por el trabajo discográfico 'Vereda tropical', de 2019, ha afirmado que para ella ha sido más importante en su trayectoria ser mencionada "sabandeña de honor" que haber sido reconocida en estos importantes premios musicales. EFE
