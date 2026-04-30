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La Bolsa española cierra mañana viernes por la festividad del Día del Trabajo

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Bolsa española, al igual que las restantes plazas europeas, cerrará sus puertas mañana viernes 1 de mayo por la festividad del Día del Trabajo, que no afecta a Wall Street, que operará como cualquier otra jornada.

De los cinco festivos con los que cuentan los mercados bursátiles y de deuda españoles para este año, ya se han consumido tres: el 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua.

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El próximo 1 de mayo será el cuarto festivo en el que la Bolsa española no abrirá sus puertas este año, y el quinto y último día de 2026 en el que permanecerá cerrada será 25 de diciembre, día de Navidad.

Al igual que otros años, tanto el 24 de diciembre, Nochebuena, como el 31 de diciembre, Nochevieja, el mercado operará solo media sesión, hasta las 14:00 horas.

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En 2026 el mercado cuenta con cinco festivos, uno menos que en 2025, según el calendario fijado por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de Renta Variable, Renta Fija y Derivados en España.

Desde 1998, las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mantienen un calendario de sesiones unificado con Europa para que no se produzcan distorsiones en los precios de los valores y se evite en lo posible arbitrajes entre las diferentes plazas bursátiles.

En 2005, la Bolsa española abordó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos, que cerraban menos días que en España. EFE

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