Junts se queja ante Armengol del "señalamiento" de Rufián a sus diputados en el pleno

Madrid, 30 abr (EFE).- La diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo se ha quejado este jueves ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del "señalamiento al más puro estilo Vox" a los miembros de su grupo por parte del portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián.

Durante su intervención en el debate sobre la reforma constitucional para blindar el aborto, Calvo ha agregado que es muy difícil entender cómo algunos "osan convertir este atril en un pelotón de ejecución", en referencia a lo ocurrido el pasado martes en el pleno con Rufián.

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El portavoz de ERC, que defendía el decreto de prórroga de alquileres en la tribuna de oradores, leyó el nombre de cada uno de los siete diputados de Junts para enfatizar que son los "responsables de que la gente viva hoy más angustiada".

Junts denunció un día después que su diputada Marta Madrenas había sido acosada en las inmediaciones del Congreso por haber votado en contra del decreto de vivienda.

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Este jueves, Pilar Calvo ha señalado que su grupo no pidió la palabra en el pleno a pesar de las alusiones directas de Rufián porque no forman parte de este "circo de los que ensucian la política".

Ha añadido que estos han sido "días muy difíciles pero también llenos de apoyo" para su grupo y ha defendido el respeto a la disidencia.

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Preguntado por la tensión entre su grupo y el de Junts, Rufián ha contestado: "A mí me da igual la tensión" y ha agregado que quien está "muy tensionado" son los "tres millones de personadas puteadas por lo que votó" la formación de Carles Puigdemont.

"Está muy mal que se increpe a la gente por la calle, lo digo por propia experiencia", ha agregado antes de señalar que a él no le da miedo "ni Junts ni sus digitales ni sus periodistas".

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"Estoy en quinto de campañas de Junts", ha concluido. EFE