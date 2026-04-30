Hong Kong acogerá primer Mundial de Ajedrez en Asia Oriental con participación récord

Hong Kong, 30 abr (EFE).- Hong Kong anunció este jueves los preparativos para acoger del 17 al 21 de junio el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz por Equipos, una cita que reunirá en el icónico estadio Queen Elizabeth a 42 escuadras y más de 300 competidores de 50 nacionalidades.

El certamen, coorganizado por la Federación Internacional (FIDE) y la entidad federativa local, repartirá una bolsa de premios de 500.000 euros. Se trata de la primera ocasión en que este evento aterriza en Asia Oriental, una maniobra que busca consolidar la disciplina en el continente tras el auge detectado por el órgano rector.

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La nómina de inscritos incluye a siete integrantes del 'top 100' mundial. Entre los favoritos destaca el WR Chess Team, vigente campeón de la modalidad relámpago, que alineará al número uno del ranking, el noruego Magnus Carlsen, junto al estadounidense Fabiano Caruana y el francés Maxime Vachier-Lagrave.

La representación femenina de élite estará encabezada por la tetracampeona del orbe, la china Hou Yifan.

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El reglamento estipula un sistema de juego mixto obligando a cada combinado a incluir en sus filas al menos una mujer y un ajedrecista aficionado con un ELO inferior a 2.000 puntos. Esta normativa pretende, según fuentes de la FIDE, "democratizar la alta competición" integrando a la base con la élite profesional.

La estructura técnica se dividirá en dos bloques. Las partidas rápidas (15 minutos más 10 segundos de incremento) se resolverán mediante 12 rondas de sistema suizo durante las tres jornadas iniciales. La fase de 'blitz' (3 minutos más 2 segundos) cerrará el calendario con una liguilla de grupos seguida de eliminatorias directas entre los 16 mejores clasificados.

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El evento ha recibido la distinción 'M Mark' del Gobierno local, etiqueta reservada para espectáculos deportivos de gran envergadura que fomentan el turismo y la proyección internacional de la ciudad.

Arkady Dvorkovich, presidente de la FIDE, calificó la sede como una "potencia en crecimiento" durante la presentación oficial, según recogen los medios locales.

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Las entradas para el público general, que podrá acceder también a un torneo paralelo amateur y exhibiciones divulgativas, permanecen a la venta con tarifas reducidas hasta el 17 de mayo. EFE