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El Real Oviedo prepara la visita al Betis con una baja y dos dudas

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Oviedo, 30 abr (EFE).- El Real Oviedo completó este jueves el antepenúltimo entrenamiento antes de visitar este domingo (La Cartuja, 18:30 horas) al Real Betis, partido al que llegará con una baja segura por lesión y dos dudas.

La baja es la de Leander Dendoncker, centrocampista belga que, tras ser indiscutible en el primer tercio de competición a las órdenes de Veljko Paunovic primero y Luis Carrión después, perdió el sitio en el once con la llegada de Guillermo Almada y ahora suma más de dos meses lesionado.

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Las dudas son las de Ovie Ejaria y David Carmo: el centrocampista inglés suma dos entrenamientos seguidos sin trabajar junto a sus compañeros, mientras que el central, titular el pasado domingo ante el Elche y protagonista al encararse con la afición tras ser cambiado, lleva varios días completando solo el calentamiento sin participar en el resto de la sesión.

Además, en la sesión de trabajo de esta mañana en El Requexón, el técnico Guillermo Almada tampoco contó durante todas las tareas con Fede Viñas, pichichi del equipo con 9 goles e indiscutible en los planes de su compatriota.

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El Real Oviedo, colista de Primera División y a siete puntos de la permanencia, podría hacer varios cambios en su once este domingo en La Cartuja, con la duda de si el capitán Santi Cazorla empezará a tener más minutos después de dejar caer que se retirará al término de la presente temporada.

Los azules entrenarán viernes y sábado en la capital del Principado y el sábado volarán a Sevilla, donde harán noche antes del partido del domingo. EFE

pfg/rm/og

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