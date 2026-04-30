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El PSOE dice que con Aldama, Rajoy y Cospedal se cumple la misma "pauta": "Si mientes, estás en la calle"

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El PSOE ha vuelto a restar credibilidad a la declaración judicial del supuesto conseguidor de la trama de las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, apuntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el máximo responsable de una estructura corrupta. Para los socialistas, con Aldama se cumple la misma "pauta" que con expresidente Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que, como "mienten", están "en la calle" y no en la cárcel.

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso el diputado del PSC José Zaragoza, quien considera "evidente" que Aldama es "un delincuente" que "está usando la mentira para tapar sus verdades" y que, además, lo hace "sin ninguna prueba".

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"Esto parece ser una pauta: tú mientes y estás en la calle. Lo estaríamos viendo estos días con el 'caso Kitchen', Rajoy miente, está en la calle; Cospedal miente, está en la calle; la mentira parece ser que es un instrumento para no ir a la cárcel", ha resumido el diputado socialista catalán.

Respecto a la sugerencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que Sánchez se querelle contra Aldama por señalarle como el "número uno" de la trama, Zaragoza ha explicado que este asunto ya está "judicializado", la "Justicia está actuando" y el PSOE está "colaborando con la Justicia".

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"QUÉ DECIMOS DE FEIJÓO Y SUS VACACIONES CON UN NARCOTRAFICANTE?"

"¿Y entonces qué decimos cuando él se fue de vacaciones con un narcotraficante?". "Éste es el nivel político de Feijóo", ha lamentado, por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien también ha censurado que "un presunto delincuente" como Aldama lleve años en liberad --"cuando otros están en la cárcel"--, que siga haciendo sus negocios "oscuros" y que aún no haya presentado "ninguna prueba".

"El escándalo es éste, que los periódicos abran con la noticia de un presunto delincuente que está mintiendo como estrategia de su propia defensa, que no presenta una sola prueba y que está ensuciando a todo el mundo: al PSOE, al Gobierno y a Pedro Sánchez. "¿Es que por qué le damos pábulo a este personaje?", se ha quejado.

En este sentido, y preguntado sobre si le preocupa lo que este jueves diga el exministro José Luis Ábalos en el juicio por el 'caso mascarillas', el dirigente socialista ha apuntado que lo único que quiere es que la Justicia determine "lo que ha pasado ahí, quién es un delincuente y quién no lo es".

Por último, sobre la declaración del inspector jefe de la Policía Manuel Morocho en el 'caso Kitchen' revelando que uno de los acusados del caso filtró a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal documentación secreta del 'caso Gürtel', López ha comentado que lo que lo que se está conociendo es que había "todo un entramado en el PP "para tapar su corrupción, que es evidente que la hubo, y para atacar al adversario político". "Y no hay mayor perversión democrática que utilizar los aparatos del Estado para eso", ha concluido.

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