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El posible alirón del Barcelona entre la agitación por la permanencia

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Madrid, 30 abr (EFE).- Todo está aparentemente dicho en la competencia por el título de Liga, a falta de cinco jornadas, con la primera ocasión para ser campeón matemático del Barcelona, pendiente de su triunfo y del resultado del Real Madrid, mientras la agitación crece por la permanencia, aún incierta.

El conjunto azulgrana puede ganar este domingo la Liga. Subido en una racha de nueve triunfos seguidos, ganador de 21 de sus últimos 23 encuentros, inalcanzable para todos sus oponentes en esta campaña, incluido el Real Madrid, su segundo campeonato seguido es una cuestión de tiempo, salvo una caída estrepitosa e inaudita hasta ahora.

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Son once puntos de ventaja a falta de quince por disputarse. Si el Barcelona suma cinco puntos en las últimas cinco citas será campeón, aunque lo gane todo el Real Madrid. Si el conjunto azulgrana se impone en el ‘Clásico’ de la siguiente jornada en el Camp Nou, también le bastaría con nada más eso, aunque pierda antes y después sus restantes partidos.

Para que sea ya, este sábado debe ganar a Osasuna en El Sadar, pero al mismo tiempo no tiene que hacerlo el Real Madrid el domingo ante el Espanyol.

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El descenso vibra. Una inquietud que afecta hasta diez equipos, ninguno de ellos con la certeza de la continuidad en Primera, todos aún por debajo de los 40 puntos y frente a la inseguridad que arroja la inestabilidad de esa competencia.

No están salvados ni Rayo Vallecano ni Valencia ni Espanyol, con 39 puntos. Tampoco el Elche o el Girona, con 38. Ni menos aún el Alavés, con 36, ni el Mallorca, con 35. Los siete están hoy fuera del descenso, que marca el Sevilla, con 34, en una situación límite que lo asoma al abismo. Penúltimo es el Levante, con 33. El Oviedo es último, con 28.

Sólo hay un duelo directo entre ellos esta jornada, el viernes entre el Girona y el Mallorca, mientras se dispara la exigencia del Sevilla, que recibirá el lunes a la Real Sociedad. Una prueba de carácter para el equipo andaluz, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco choques.

Necesita ganar para salir del descenso, como también le ocurre al Levante, enfrentado el sábado al Villarreal y su fortaleza en el estadio de la Cerámica, con cinco triunfos seguidos. Por primera vez en mucho tiempo, los azulgranas tienen posibilidades de salir de las últimas tres posiciones en esta misma jornada, que mide la vida del Oviedo, todavía a siete puntos de la salvación antes de visitar al Betis en La Cartuja.

El Valencia recibe al Atlético de Madrid, que presentará las rotaciones habituales de los últimos tiempos en LaLiga EA Sports, más aún con la visita a Mestalla encajada entre su eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones con el Arsenal; el Rayo juega contra el Getafe en el Coliseum y el Espanyol se enfrenta al Real Madrid en su campo.

El nuevo empuje del Elche, ganador de sus tres últimos duelos y de cuatro de los cinco más recientes, visita al Celta en Balaídos, mientras que el Alavés, tan solo dos puntos por encima del descenso, espera al Athletic, que aún apura sus posibilidades europeas.

La jornada enfrenta la permanencia contra la clasificación europea, porque en la competencia por la quinta, la sexta y la séptima posición, más allá de la tercera y cuarta que serán para el Villarreal y el Atlético de Madrid, a falta del orden, están inmersos el Betis, quinto con 50 puntos; el Getafe, sexto con 44; el Celta, séptimo con 44; la Real Sociedad, octava con 43; Osasuna, noveno con 42; y el Athetic, décimo con 41.

Programa de la jornada 34:

. Viernes 1 de mayo:

Girona-Mallorca (21:00 CET/19:00 GMT).

. Sábado 2 de mayo:

Villarreal-Levante (14:00 CET/12:00 GMT).

Valencia-Atlético de Madrid (16:15 CET/14:15 GMT).

Alavés-Athletic Club (18:30 CET/16:30 GMT).

Osasuna-Barcelona (21:00 CET/19:00 GMT).

. Domingo 3 de mayo:

Celta-Elche (14:00 CET/12:00 GMT).

Getafe-Rayo Vallecano (16:15 CET/14:15 GMT).

Betis-Oviedo (18:30 CET/16:30 GMT).

Espanyol-Real Madrid (21:00 CET/19:00 GMT).

. Lunes 4 de mayo:

Sevilla-Real Sociedad (21:00 CET/19:00 GMT). EFE

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