Alemao: "Ha sido duro pero la vuelta será más"

Madrid, 30 abr (EFE).- Alexandre Zurawski 'Alemao', delantero brasileño del Rayo Vallecano y autor del gol frente al Estrasburgo, declaró este jueves que lo "importante era ganar" en el partido de ida, que calificó de "duro, aunque la vuelta lo será más".

Un gol de Alemao a los 54 minutos permitió al Rayo ganar al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia y mantener la esperanza de alcanzar la final de Leipzig (Alemania).

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"Era importante ganar e hicimos lo que había que hacer. Podíamos haber hecho más goles pero ha sido así. Es una semifinal ante un gran equipo, ha sido duro pero la vuelta será más", dijo en declaraciones a Movistar Alemao, que lamentó que, pese a "generar para hacer más goles, no se pudo hacer".

"También hubo una acción que podía haber sido la segunda amarilla, después el pisotón a Jorge de Frutos, pero no entramos en eso. A pensar en la vuelta", concluyó. EFE

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