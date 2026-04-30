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1-0. El Rayo gana al Estrasburgo y toma ventaja en la eliminatoria

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Madrid, 30 abr (EFE).- El Rayo, con un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos, ganó este jueves al Estrasburgo (1-0) en el partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia disputado en el Estadio de Vallecas.

El partido de vuelta se disputará en el Estadio de la Manieu de Estrasburgo el jueves 7 de mayo. EFE

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