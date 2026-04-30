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Adif confirma a la jueza que los materiales usados en la zona de Adamuz eran nuevos

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Córdoba, 30 abr (EFE).- Adif ha confirmado a la jueza de Montoro que instruye el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 46 personas, que los materiales usados en la reforma del tramo de Adamuz, entre los puntos kilométricos 316 y 320 eran todos nuevos.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que esta documentación enviada por Adif, y que fue recibida ayer, 29 de abril, responde a un requerimiento de la jueza, Cristina Pardo, titular del juzgado de instrucción Plaza 2 de Montoro.

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Este se produjo después de que la Guardia Civil le advirtiera a la magistrada que no había recibido respuesta de Adif a la petición de información sobre si se habían usado materiales nuevos o reciclados en la reforma de la vía que tuvo lugar en mayo de 2025.

Ahora, el administrador de la infraestructura ferroviaria "certifica" a la jueza que las "traviesas, carriles o balasto" usados eran nuevos y no reciclados.

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Además, según han señalado las mismas fuentes, algunos elementos como los carriles nuevos se soldaron a "otros originales" que eran necesarios sustituirlos. EFE

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