Ademar se plantea disputar un partido oficial en la Plaza Mayor de León

León, 30 abr (EFE).- El Abanca Ademar explorará la posibilidad de disputar un partido oficial la próxima temporada en la Plaza Mayor de León, en pleno casco antiguo, dentro de los actos previstos con motivo de la celebración de su 70 aniversario.

En la presentación del logo y el lema de esta efeméride, el presidente ademarista, Cayetano Franco, desveló que una de las iniciativas que se desarrollarán, a caballo entre el final de la presente temporada y la próxima, sería la disputa de un partido en el primer lugar en el que el equipo disputó sus compromisos y del que existen pruebas fotográficas de aquellos encuentros.

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La Plaza Mayor de León, cuya superficie fue recientemente restaurada y que contempla otra serie de actuaciones en sus fachadas y en el edificio principal del antiguo Consistorio, acogerá, en principio, un encuentro de exhibición entre "viejas glorias" del equipo y la actual plantilla, según comentó Franco.

Sin embargo, al tener que colocarse la superficie habitual de juego para los encuentros oficiales que disputa el equipo leonés en el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa, se explorará la posibilidad de que la emblemática plaza pueda albergar un partido oficial.

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No obstante, para completar esta idea deberían también de instalarse gradas supletorias para acoger a los espectadores en una iniciativa similar a la utilizada durante los desfiles procesionales en Semana Santa.EFE

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