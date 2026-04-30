1-2. Universidad Católica forma triple empate con Boca y Cruzeiro, y complica a Barcelona

Guayaquil (Ecuador), 29 abr (EFE).- La Universidad Católica chilena se impuso este miércoles por 1-2 en Guayaquil, dejó a Barcelona sin puntos en el sótano del Grupo D de la Copa Libertadores y con 6 alcanzó en la cima a Boca Juniors y Cruzeiro al cabo de la tercera jornada.

Al cuadro chileno le bastaron 21 minutos para sellar su triunfo gracias a las anotaciones del argentino nacionalizado chileno Fernando Zampedri (m.17) y de Clemente Montes (m.21).

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El argentino Milton Céliz recortó distancias en el 79.

La Católica repitió victoria fuera de casa, pues en la segunda fecha derrotó por idéntico 1-2 a Cruzeiro.

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El primer gol de los visitantes derivó de una maniobra de Montes, que ganó en velocidad al extremo local Gustavo Vallecilla, avanzó y filtró un pase entre los defensas y por delante del portero José Contreras. Zampedri ingresó raudo y su remate de primera intención estremeció la red.

Montes anotó el segundo tanto de la Católica con un cabezazo, tras un centro del argentino Justo Giani desde el córner.

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El entrenador de Barcelona, el venezolano César Farías, buscó revulsivo en el banco, pero la Universidad Católica se mostró sólida en defensa.

Barcelona descontó tras un tiro libre ejecutado por el argentino Tomás Martínez para el cabezazo de su compatriota Céliz.

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En la cuarta jornada del grupo, Barcelona recibirá el próximo martes a Boca Juniors y Universidad Católica a el Cruzeiro.

Ficha técnica:

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1. Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo (m.46, Jefferson Intriago), Milton Céliz, Jhonny Quiñónez (m.65, Ronald Perlaza); Jandry Gómez (m.46, Jefferson Wila), Héctor Villalba (m.46, Tomás Martínez) y Darío Benedetto(m.76, Miguel Parrales).

Entrenador: César Farías.

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2. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (m.76, Gary Medel); Johan Valencia, Fernando Zuqui (m.76, Alfred Canales), Cristian Cueva; Justo Giani (m.90+4, Daniel González), Clemente Montes (m.66, Agustín Farías) y Fernando Zampedri (m.66, Martín Gómez).

Entrenador: Daniel Garnero.

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Goles: 0-1, m.17: Fernando Zampedri. 0-2, m.21: Clemente Montes. 1-2, m.79: Milton Céliz.

Árbitro: El peruano Roberto Pérez amonestó a Villalba, Montes, Rangel y Céliz.

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Incidencias: Partido de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Monumental de Barcelona, en la ciudad portuaria de Guayaquil. EFE

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