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Una novedosa herramienta monitoriza ya en España discursos xenófobos en redes

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Pamplona, 29 abr (EFE).- Una novedosa herramienta, "Xenometer", monitoriza ya en España de forma experimental mensajes xenófobos en las redes sociales, una iniciativa que en manos policiales o de instituciones puede ayudar a su freno y contribuir a la educación de la población para que no proliferen.

Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el sociólogo Sergio García-Magariño, coordinador de las Jornadas internacionales ‘Inteligencia Artificial e Investigación Social: enfoques innovadores para el análisis de formas de antagonismo’ que reúnen durante dos días en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) a expertos internacionales para analizar el papel de la tecnología en los desafíos actuales.

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El experto ha advertido del creciente impacto del llamado “antagonismo normativo” —que incluye desinformación, polarización, xenofobia o discursos de odio— en las democracias actuales, y ha presentado la herramienta “Xenometer” como un instrumento para analizar estos fenómenos en redes sociales.

Las jornadas también buscan visibilizar el impacto social de la polarización, un fenómeno que, según el experto, “no solo afecta a Estados Unidos, sino que en Europa está poniendo en riesgo la cohesión social”.

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En este contexto, el investigador ha destacado el papel de “Xenometer”, una herramienta desarrollada inicialmente en la Universidad de Cornell (Estados Unidos) durante el primer mandato de Donald Trump, ante la preocupación por la difusión de narrativas xenófobas en redes sociales.

El sistema permite clasificar mensajes sobre migración en función de su tono —positivo o negativo— y de su intensidad en una escala de siete niveles, por lo que no solo detecta xenofobia, sino que la gradúa, lo que permite un análisis más concreto, ha explicado.

Ha detallado que la herramienta alcanza un 97 % de efectividad al identificar si un mensaje trata sobre migración y un 95 % al determinar si su enfoque es positivo o negativo. Sin embargo, aún presenta dificultades para distinguir matices más sutiles, como la ironía o la intensidad del discurso.

El proyecto, que en España se desarrolla desde 2023, ha analizado ya cerca de 5.000 mensajes, aunque estos no constituyen una muestra representativa, ya que han sido seleccionados estratégicamente para entrenar el algoritmo.

Uno de los principales retos detectados ha sido la influencia del contexto cultural en la interpretación de los mensajes, pues "nos dimos cuenta de que las sutilezas vinculadas con el humor y la ironía no se captan salvo que estés muy implicado en una cultura”, ha apuntado, lo que ha llevado a impulsar la creación de equipos nacionales en distintos países.

El objetivo final es desarrollar un “mapa mundial del odio digital”, mediante un observatorio internacional en el que participen las universidades actualmente implicadas que elabore informes semestrales sobre la evolución de estos discursos en redes sociales.

Más allá del análisis académico, García-Magariño ha subrayado las posibles aplicaciones prácticas de “Xenometer”, como su uso por parte de fuerzas de seguridad para detectar delitos de odio o por administraciones públicas para mejorar la moderación de contenidos en plataformas digitales. EFE

(Foto)

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