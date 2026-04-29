Shintaro Kago, Milo Manara y Pen So, "cabezas de cartel" de Comic Barcelona 2026

Barcelona, 29 abr (EFE).- Los historietistas Shintaro Kago, Milo Manara y Pen So serán los principales "cabeza de cartel" de la nómina de invitados de la 44 edición de Comic Barcelona, principal cita del sector en España y una de las más importantes de Europa, que se celebrará en Fira Barcelona Montjuïc del 15 al 17 de mayo.

Junto a estos nombres, también está confirmado que estos días pasen por Barcelona otros autores internacionales de prestigio, entre ellos, Ken Niimura, Wooh Nayoung o Deniz Camp, "muestra de la diversidad de estilos y miradas que caracterizarán el encuentro", han informado este miércoles desde la organización de un evento con cerca de 110.000 visitantes en su última edición.

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La dimensión internacional de Comic Barcelona se verá reforzada este año con la presencia de C. B. Cebulski, editor jefe de Marvel Comics y uno de los nombres más influyentes del ramo, "con una trayectoria clave en el desarrollo de algunas de las historias y personajes más populares de las últimas décadas", indican los promotores.

En este adelanto de invitados, FICOMIC, entidad organizadora de la cita, incluye a los italianos Paolo Villanelli y Giulio Macaione, y a la autora belga emergente Alix Garin, responsable de obras como 'No me olvides' e 'Impenetrable' (ambas publicadas por Norma), nominada esta última novela gráfica en dos categorías de los premios del certamen.

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Desde el espacio Hong Kong Pavilion, donde Pen So ('See you in memories', Planeta Comics) será uno de los protagonistas, Comic Barcelona quiere promover la proyección global de la cita con la participación de talento hongkonés, mientras que creadores y creadoras como Bonnie Pang, Kwong Chi Kit, Linus Liu o Rex KOO participarán en talleres de dibujo para que los aficionados puedan acercarse a las nuevas miradas del cómic asiático contemporáneo.

En el ámbito nacional, Comic Barcelona acogerá el regreso de Carmen Carnero, actualmente al frente de la nueva etapa de 'Iron Man' y una de las dibujantes de mayor proyección internacional, y de la catalana Raquel Riba Rossy, creadora de 'Lola Vendetta", autora con un discurso fresco y directo sobre los convencionalismos sociales en torno a la mujer, que llegará al salón con nuevo libro bajo el brazo, la segunda parte de 'Katanazo al amor romántico' (Planeta Cómic). EFE

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