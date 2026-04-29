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Luis de la Fuente: "intentar mantener la ilusión de un país es algo maravilloso"

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Madrid, 29 abr (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol masculino, afirmó este miércoles, con vistas al Mundial, que "intentar mantener la ilusión de un país es algo maravilloso" y recalcó que, cuando sus jugadores están con la selección, les pide que se centren "única y exclusivamente" en ella.

"La selección ya se centra porque es una exigencia máxima y la gente sueña por estar aquí. Todos somos grandes profesionales y están centrados en sus clubes, que así se los recalcamos una y otra vez", dijo durante un encuentro en la tienda de la relojera IWC Schaffhausen en Madrid.

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Sobre lo que les dice a los jugadores, De la Fuente afirmó: "Mientras estés en tu club, piensa en tu club. Ahora, de igual manera que yo no te pido un segundo de tu tiempo durante el año, te pido que cuando estés en la selección estés única y exclusivamente en la selección".

"Entonces la gente viene muy centrada y es una ilusión máxima porque es una oportunidad de dar lustre a tu carrera y te sitúa aquí o más abajo", agregó el técnico

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Estas declaraciones se producen a poco más de dos meses del debut de España en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se enfrentará a Cabo Verde el próximo 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

De la Fuente subrayó también la necesidad de “rodearse de buenas personas” y la importancia de “la disciplina” en el fútbol. Con un tono más reflexivo, destacó el valor de este deporte como “escuela de valores” que le ha aportado “iniciativa y seguridad a la hora de afrontar la vida”. “No creo en las casualidades, creo en el trabajo duro”, añadió.

Asimismo, puso en valor la calidad humana del grupo: “es fácil gestionarlos; son solidarios y generosos y ayuda a que el grupo sea saludable" en un grupo de gente "muy heterogénea, de distintas procedencias, credos e ideologías", al que hay que darle "una forma homogénea, como la caja de un reloj", señaló.

“El liderazgo es algo natural que surge y la gente cree o no cree en ti”, siguió. “La gente cree en un modelo, en un mensaje y formar ese bloque homogéneo y cualquier planteamiento es bueno. Tener la oportunidad de hacer algo histórico, más allá de que luego se consigan o no (...). Ese camino, ese recorrido basado en el sacrifico. Estos jugadores son maravillosos y hacen que uno se sienta seguro y motivado para transmitírsela a la gente”, concluyó. EFE

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