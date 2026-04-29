Espana agencias

Los obispos lanzan una campaña para responder a quien cuestiona la asignatura de religión

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado este miércoles una campaña para dar respuestas y "argumentos sólidos" a las familias que se cuestionan la elección de la asignatura de religión de cara al próximo curso, en la que se ayuda a "redescubrir el valor pedagógico y personal" de esta materia.

Con la campaña 'Son tantas las razones... apúntale a Reli', la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE quiere ofrecer respuestas a una generación de padres que, "condicionados por las tendencias sociales, pueden tomar decisiones basadas en la practicidad y no en la profundidad", según informan en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

Una iniciativa diseñada para ayudar a las familias ante el proceso de matriculación del curso 2026-2027 que se apoya en una pieza visual -titulada 'Y tú, ¿se lo preguntarías a la IA?'- en la que una pareja "carente de respuestas" traslada sus dudas a la inteligencia artificial en un diálogo tecnológico para ensalzar que "la decisión sobre la educación y los valores pertenece exclusivamente a los padres".

Ante la aparente "falta de valor" de la asignatura de religión, el mensaje del vídeo y la página web creada para la campaña muestran las "importantes razones que sustentan el valor" de esta materia optativa y "despeja dudas" sobre su contribución "al desarrollo ético y humano de los alumnos en un mundo cada vez más automatizado".

PUBLICIDAD

Según señala la Conferencia Episcopal, más de la mitad de las familias españolas, un total de 2.718.189 –lo que corresponde al 55,78 %- sigue eligiendo voluntariamente la asignatura de religión católica para sus hijos.

La campaña tendrá presencia en prensa y canales digitales con el objetivo de llegar a una generación de padres con hijos en edades tempranas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aldama cifra entre 3,5 y 4 millones las entregas de dinero a Ábalos y Koldo García

Infobae

El cuarto detenido en relación al crimen del empresario Tavira había incendiado su coche

Infobae

El euríbor vuelve a subir en abril, al 2,742 %, la tasa más alta desde septiembre de 2024

Infobae

El Gobierno andaluz pide a Puente que cese a los presidentes de Renfe y de Adif por Adamuz

Infobae

Detenida una mujer por la muerte por asfixia de su madre tras 10 meses de investigaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

Ataque antisemita en Londres: apuñalan a dos personas en un barrio judío

Bruselas lleva a España a los tribunales por incumplir las normas para proteger infraestructuras críticas y controlar el tratamiento de aguas residuales

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

ECONOMÍA

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

España será la gran beneficiada en Europa del acuerdo con Mercosur, pero favorecerá más a Latinoamérica

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open