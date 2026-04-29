Los obispos lanzan una campaña para responder a quien cuestiona la asignatura de religión

Madrid, 29 abr (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado este miércoles una campaña para dar respuestas y "argumentos sólidos" a las familias que se cuestionan la elección de la asignatura de religión de cara al próximo curso, en la que se ayuda a "redescubrir el valor pedagógico y personal" de esta materia.

Con la campaña 'Son tantas las razones... apúntale a Reli', la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE quiere ofrecer respuestas a una generación de padres que, "condicionados por las tendencias sociales, pueden tomar decisiones basadas en la practicidad y no en la profundidad", según informan en una nota de prensa.

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Una iniciativa diseñada para ayudar a las familias ante el proceso de matriculación del curso 2026-2027 que se apoya en una pieza visual -titulada 'Y tú, ¿se lo preguntarías a la IA?'- en la que una pareja "carente de respuestas" traslada sus dudas a la inteligencia artificial en un diálogo tecnológico para ensalzar que "la decisión sobre la educación y los valores pertenece exclusivamente a los padres".

Ante la aparente "falta de valor" de la asignatura de religión, el mensaje del vídeo y la página web creada para la campaña muestran las "importantes razones que sustentan el valor" de esta materia optativa y "despeja dudas" sobre su contribución "al desarrollo ético y humano de los alumnos en un mundo cada vez más automatizado".

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Según señala la Conferencia Episcopal, más de la mitad de las familias españolas, un total de 2.718.189 –lo que corresponde al 55,78 %- sigue eligiendo voluntariamente la asignatura de religión católica para sus hijos.

La campaña tendrá presencia en prensa y canales digitales con el objetivo de llegar a una generación de padres con hijos en edades tempranas. EFE

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