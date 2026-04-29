Espana agencias

Los juzgados comienzan a convertir a interinos en fijos tras el fallo del TJUE

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- Los juzgados españoles han comenzado a aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos de la administración, y dictan sentencias en las que obligan a los organismos públicos a readmitir a los trabajadores cesados tras décadas de contratos temporales.

El pasado 14 de abril, el TJUE acordó que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no compensa dichos abusos, porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador.

PUBLICIDAD

En una sentencia fechada el pasado 27 de abril a la que ha tenido acceso EFE, un tribunal de lo contencioso de Madrid ha acordado la readmisión de una funcionaria interina del gobierno regional.

La mujer fue cesada en junio de 2024 tras casi 20 años de prestar sus servicios en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y ahora el juzgado anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como trabajadora indefinida, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera.

PUBLICIDAD

Para el juzgado la contratación de la trabajadora sólo puede ser calificada de "anormalmente o excesivamente" larga, por lo que se trata de una situación de abuso que sólo cabe paliar mediante su paso a ser contratada de forma indefinida.

Desde la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas-CGT aplauden que la sentencia no se limite a constatar una irregularidad, sino que imponga una reparación efectiva frente a una situación de temporalidad abusiva.

En España hay alrededor de un millón de interinos no fijos, y de ellos aproximadamente 30.000 han acudido a los tribunales para reclamar su situación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ruido, el "agresor invisible" de la salud al que no damos importancia

Infobae

Condenado a siete años de prisión por agredir sexualmente a una estudiante alemana de Erasmus en Sevilla

Condenado a siete años de prisión por agredir sexualmente a una estudiante alemana de Erasmus en Sevilla

Descartan que la desaparición de Tavira esté relacionada con el crimen de la viuda de Sala

Infobae

Prisión para un conductor que atropelló mortalmente a una mujer en Carlet (Valencia) y se dio a la fuga

Prisión para un conductor que atropelló mortalmente a una mujer en Carlet (Valencia) y se dio a la fuga

Los allanamientos y usurpaciones de vivienda caen un 9,4 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

ECONOMÍA

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open