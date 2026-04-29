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Los centros tecnológicos aportan más de 7.700 millones al PIB español y 127.000 empleos

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Madrid, 29 abr (EFE).- Los centros tecnológicos españoles aportan más de 7.700 millones de euros al PIB español y unos 127.000 empleos, según datos de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), que ha celebrado cómo se han consolidado como lugares donde la investigación aplicada se transforma en riqueza.

La Fedit ha presentado hoy un estudio sobre el valor y el impacto económico de los centros tecnológicos, que ha sido elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas coincidiendo con el treinta aniversario de esta organización, un trabajo que revela que la actividad que se lleva a cabo en estos centros aporta unos 4.000 millones de euros a las arcas públicas.

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“Los datos son contundentes: invertir en Centros Tecnológicos no es un gasto, es una de las inversiones públicas y privadas más rentables para la economía española”, ha señalado la presidenta de Fedit, Laura Olcina, durante la presentación del estudio a los medios de comunicación, y ha valorado que son una de las infraestructuras de innovación más eficaces del sistema productivo español.

Las empresas que colaboran con centros tecnológicos son más rentables, más productivas, más solventes, menos endeudadas y de mayor tamaño que las que no lo hacen, según este estudio, que señala además que por cada euro invertido en estos centros generan 11 euros de PIB y por cada millón de euros de gasto se crean 181 empleos.

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“Si España quiere avanzar en reindustrialización, autonomía tecnológica y productividad, los Centros Tecnológicos deben ser reconocidos y reforzados como infraestructura estratégica del país”, ha subrayado la presidenta de Fedit, y ha incidido en que los datos del estudio aportan una base empírica para situar estos Centros Tecnológicos como actores clave de la innovación aplicada, el empleo de calidad y el crecimiento económico sostenible.

La Federación está compuesta por 59 miembros (55 Centros Tecnológicos y 4 agrupaciones autonómicas) que están distribuidos por toda la geografía nacional, con una plantilla que supera las 10.800 personas que dan servicio a 29.000 empresas de forma anual. EFE

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