Espana agencias

Independiente Rivadavia recibe a La Guaira y busca su tercer triunfo en la Libertadores

Guardar

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- El argentino Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este jueves al Deportivo La Guaira de Venezuela para intentar aislarse aún más en la cima del Grupo C de la Copa Libertadores, tras dos resonantes triunfos en su debut internacional.

El partido se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, comenzará a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el peruano Augusto Menéndez.

PUBLICIDAD

El equipo mendocino atraviesa un presente sin precedentes en su centenaria historia futbolística: campeón de la Copa Argentina 2025, primero en el Grupo B del Torneo Apertura argentino y dos triunfos consecutivos en su debut en un torneo continental -1-0 ante Bolívar y 1-2 ante Fluminense en el Maracaná-.

De la mano del desequilibrio del colombiano Sebastián Villa y los goles del joven Fabrizio Sartori, la 'Lepra' llega así envalentonado al partido con este jueves, habiendo además aplastado el pasado domingo por 5-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

PUBLICIDAD

En el Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti afrontarán la etapa eliminatoria tras haberse asegurado el primer lugar de su zona, ya que, a falta de una jornada, aventajan a River Plate y Argentinos Juniors por cuatro unidades.

Por su parte, Deportivo La Guaira llegará a Mendoza con la intención de aguar la fiesta local y sumar de a tres por primera vez en la competencia, tras empatar 0-0 contra Fluminense en Venezuela y 2-2 ante Bolívar en La Paz en la segunda fecha.

El conjunto venezolano vive un buen presente en el fútbol de su país, donde está primero e invicto con siete triunfos y seis empates en trece jornadas.

El último sábado, los dirigidos por Héctor Bidoglio vencieron por la mínima como visitantes a Trujillanos gracias a un tanto del experimentado volante Juan Castellanos.

La figura del conjunto del estado costero esta temporada es hasta ahora el colombiano Flabián Londoño, que marcó el tanto ante Bolívar y suma otros cuatro en la competencia local.

El Grupo C de la Libertadores es liderado por Independiente Rivadavia con seis puntos, seguido por Deportivo La Guaira con dos y con Fluminense y Bolívar por debajo con un punto cada uno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar y nacionalistas piden que Vía Laietana deje de ser comisaría pero el PSOE lo rechaza

Infobae

Aldama dice que Armengol "accedió" a contratar mascarillas y menciona también a Torres

Infobae

Sanidad retira una crema depilatoria de Deliplus al no poder garantizar un uso seguro

Infobae

Aldama asegura que Pedro Sánchez dio el visto bueno al viaje de Delcy Rodríguez

Infobae

Localizan en buen estado a la niña desaparecida en Vícar (Almería) el 30 de marzo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

Ataque antisemita en Londres: apuñalan a dos personas en un barrio judío

Bruselas lleva a España a los tribunales por incumplir las normas para proteger infraestructuras críticas y controlar el tratamiento de aguas residuales

ECONOMÍA

Un buen jefe vale más que el sueldo: el 62% de trabajadores aceptaría cobrar un 10% menos a cambio de un superior con alta inteligencia emocional

Un buen jefe vale más que el sueldo: el 62% de trabajadores aceptaría cobrar un 10% menos a cambio de un superior con alta inteligencia emocional

Bruselas pone a los arroceros españoles contra las cuerdas: aprueba importaciones de arroz a bajo precio con el apoyo del campo europeo

La riqueza en España se dispara… pero deja atrás a los jóvenes que se empobrecen mientras los mayores aumentan su patrimonio

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

España será la gran beneficiada en Europa del acuerdo con Mercosur, pero favorecerá más a Latinoamérica

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”