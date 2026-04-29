El TSXG reconoce el codo de tenista como enfermedad profesional de cajeras de supermercado

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido la epicondilitis, conocida popularmente como codo de tenista --lesión dolorosa por sobreuso de los tendones en la parte externa del codo--, como enfermedad profesional de cajeras de supermercado.

El fallo, con fecha de 24 de marzo de 2026, admite el recurso de una trabajadora contra Vego Supermercados (Eroski-Familia) y su mutua Fraternidad Muprespa, así como contra la Seguridad Social y revoca la sentencia de un juzgado de A Coruña. Ahora cabe interponer recurso de casación contra este fallo.

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La sentencia fija que "ha de concluirse" que el caso de incapacidad temporal de esta trabajadora "deriva de enfermedad profesional" debido a sus tareas desempeñadas.

Además, apunta a la discriminación por razón de género, puesto que el decreto apunta de enfermedades profesionales incluye el codo de tenista en profesiones masculinizadas (mecánicos o albañiles), pero no se incluye la categoría de cajera, profesión feminizada.

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La delegada de prevención da CIG --sindicato que ha representando a la trabajadora-- en Vego Supermercados (Eroski-Familia), Raquel López Reimúndez, esta dolencia "es muy habitual en el sector después de muchos años de movimientos repetitivos y forzados en las cajas sin que las empresas tomen las medidas preventivas necesarias".

Por ello, la representante sindical apunta a la "gran relevancia" de esta sentencia para el sector, compuesto principalmente por mujeres, que acumula años de dolencias por su empleo y que "no son reconocidas como derivadas del trabajo por las mutuas".

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La trabajadora que presentó la demanda, Noelia Gerpe Meirás, valora: "Se reconoce lo que llevamos denunciando desde hace años en la CIG: las trabajadoras somos discriminadas hasta en la enfermedad".