El precio mayorista de la luz alcanza los 42 euros/MWh en abril, un 58 % más que en 2025

Madrid, 29 abr (EFE).- El precio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para la tarifa regulada o PVPC, ha aumentado en abril un 58,36 % en comparación al mismo periodo del año anterior hasta los 42,44 euros/megavatio hora, lo que representa el primer incremento interanual en cinco meses.

Según el histórico elaborado por EFE, el megavatio hora (MWh) se ha pagado de media en abril a 42,44 euros, un 58,36 % más caro que hace un año, cuando se pagó una media de 26,8 euros.

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Por lo tanto, este mes se ha situado como el segundo más caro del año por detrás de enero, cuando el MWh se pagó a 71,67 euros, por lo que el precio ha caído un 40,8 % desde el primer mes del año.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha mostrado estable en los dos últimos meses, ya que el incremento en abril ha sido del 2,2 % respecto a marzo, todo ello en un contexto de volatilidad producida por la guerra en Irán en los mercados energéticos.

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De hecho, en marzo se alcanzó el precio máximo del 'pool' para 2026, los 136,86 euros/MWh del día 10, ante el pico de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales del gas natural y el petróleo por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz.

En abril, el precio máximo de la electricidad en el mercado mayorista se alcanzó el martes 29, con un coste de 75,72 euros el MWh, mientras que el día con la energía más barata fue el 2 de abril, con 5 euros el MWh.

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Este mes, el 'pool' ha bajado de los diez euros en dos ocasiones, en concreto los dos primeros días del año, mientras que el mes basado descendió de ese precio en seis ocasiones.

Asimismo, durante la segunda semana de guerra en Irán, los precios reflejaron una mayor exposición y superaron los 100 euros por MWh en tres días consecutivos, mientras que en abril el precio máximo alcanzado fue 75,72 euros.

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De este modo, a pesar de que el precio del 'pool' ha sido similar tanto en marzo como en abril, en este último mes se ha apreciado una mayor estabilidad a lo largo de los 30 días.

El 'mix' eléctrico de abril vuelve a tener un origen fundamentalmente renovable. De acuerdo con la estadística diaria del sistema eléctrico peninsular publicada por Red Eléctrica, hasta el día 29, el 60,1 % de la electricidad del mes había sido generada por tecnologías limpias.

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Por tipología, la solar fotovoltaica es la principal fuente con el 24,9 % de la electricidad producida entre el 1 y el 29 de abril. Le siguen la nuclear con el 19,1, la eólica con el 18,4 % y los ciclos combinados (gas) con el 13,2 %.

Respecto al acumulado del año, la eólica es la principal fuente de la electricidad producida con el 26,2 % del total. Le siguen la nuclear, con el 18,9 %, la solar fotovoltaica con el 15,4 % y los ciclos combinados con el 14,3 %. EFE

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