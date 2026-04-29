El Partido Verde lleva a Bruselas la "prioridad nacional" de PP y Vox

Madrid, 29 abr (EFE).- El Partido Verde ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que opine si la "prioridad nacional" que han pactado el PP y Vox en Extremadura y Aragón vulnera el principio de igualdad de la Unión.

En declaraciones a los medios frente al Congreso de los Diputados la coportavoz del la organización en España, Mar Gónzález, ha recordado que el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad.

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Ha denunciado, en este sentido, los acuerdos entre PP y Vox porque, a su juicio, van en contra de los principios fundamentales europeos.

Por su parte, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, ha relacionado la prioridad nacional con posiciones de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, y otros partidos con ideología similar. EFE

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