El jueves habrá tendencia al tiempo estable, con lluvias en el norte y este peninsular

Madrid, 29 abr (EFE).- El jueves habrá una tendencia a la estabilidad del tiempo en la mayor parte de la Península, con nubosidad en zonas montañosas del norte y sierras del este peninsulares, donde podrán registrarse chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes, especialmente en el sureste. La calima puede persistir en Baleares.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se han activado avisos amarillos a partir de las tres de la tarde del jueves en Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia por lluvias y tormentas.

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Habrá bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular. A lo largo del día se irán abriendo claros de sur a norte.

Las temperaturas máximas ascenderán, a excepción del Cantábrico oriental y el entorno pirenaico; las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, pero aumentarán en el tercio oriental, mientras en el resto de la Península y en los archipiélagos balear y canario habrá pocos cambios.

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Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, predominando las componentes oeste y sur, con viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. En Canarias será flojo, predominando la componente norte y el régimen de brisas.

- GALICIA: brumas y probables nieblas matinales dispersas en zonas elevadas del interior. Intervalos de nubes bajas matinales que aumentarán a nuboso. Precipitaciones y chubascos dispersos en montañas de Lugo y Ourense. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo tendiendo a variable y moderado.

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- ASTURIAS: brumas matinales acompañadas de nieblas dispersas en valles. Intervalos de nubes medias y bajas que aumentarán a nuboso, con nubosidad de evolución. Precipitaciones y chubascos dispersos en la cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo.

- CANTABRIA: brumas acompañadas de nieblas dispersas, matinales en la franja litoral y vespertinas en zonas altas del interior. Cielo nuboso o poco nuboso tendiendo a cubrirse, con lluvias débiles y chubascos dispersos en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas con cambios ligeros. Viento flojo variable.

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- PAÍS VASCO: brumas matinales y vespertinas en zonas altas. Cielo poco nuboso tendiendo a cubrirse, con lluvias y chubascos dispersos, que pueden ir acompañados de tormenta, sin descartarse en el tercio sur. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios en el resto; máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, y nubes altas. Probables chubascos que podrán ir acompañados de tormentas o alguna precipitación débil dispersa. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento tendiendo a variable y flojo con intervalos de moderado.

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- NAVARRA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña. Cielo nuboso o cubierto con apertura de algunos claros. Lluvias y chubascos que pueden ser fuertes e ir acompañados de tormentas, restringiéndose al tercio norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero, de las máximas en el tercio norte. Viento flojo variable con intervalos moderados.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, con nubes altas, sin descartar chubascos que podrán ir acompañados de tormentas, y probabilidad de alguna precipitación débil dispersa. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo con intervalos de moderado.

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- ARAGÓN: intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla matinales en valles del sistema Ibérico y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el tercio norte, que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo; serán probables en el este de Teruel y no se descartan dispersos en otros puntos.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable, con intervalos flojo en la depresión del Ebro.

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- CATALUÑA: cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos, cuando se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior, sin descartar que sean localmente fuertes en el Pirineo y zonas colindantes o que se extiendan de forma más dispersa a puntos del litoral o del prelitoral.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el sur de Tarragona. Viento flojo en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad; en el resto, viento flojo variable.

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- EXTREMADURA: probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales. Cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas y altas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en el extremo norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso, localmente moderado, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Viento variable, flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas y de nubes altas. No se descartan chubascos dispersos de madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso, con predominio de nubosidad baja e intervalos de nubes altas, con aparición de nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico y en el cuadrante suroriental. Chubascos y tormentas en el sureste, que podrían ir acompañados de granizo. No se descartan precipitaciones débiles en el sistema Ibérico.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Cuenca y Albacete y en ligero descenso en el resto; máximas en ligero ascenso generalizado, más acusado en los sistemas montañosos. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: probables estratos, brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior; se esperan chubascos dispersos en el interior de Castellón, que no se descartan en el resto del interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en el interior, más intensos en el noroeste, donde serán localmente fuertes. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el Campo de Cartagena; en el resto, mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: brumas matinales sin descartar algún banco de niebla. Intervalos nubosos. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: intervalos nubosos, con nubes bajas matinales y predominio de las medias y altas. Chubascos en el tercio oriental, que serán localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras del noreste. Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: en la provincia oriental y Tenerife, intervalos nubosos aumentando a nuboso en zonas de interior, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en zonas de interior y vertientes este. En el resto de islas, poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que podrá ser más acusado en medianías del norte de la provincia occidental. Viento flojo en general, con predominio del régimen de brisas. EFE