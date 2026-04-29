El cadáver ligado al crimen de la viuda de Sala fue enterrado en hormigón y con puñaladas

Alicante, 29 abr (EFE).- El cadáver del empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, María del Carmen Martínez, se ha encontrado este martes sepultado a más de dos metros de hormigón y con múltiples heridas por arma blanca.

La Policía Nacional ha informado de que todo hace indicar que los restos mortales, que se hallan en avanzado estado de descomposición, son de Tavira por el hallazgo de una medalla que han identificado su familia y por otros efectos personales, aunque se sigue a la espera de que finalice la autopsia para confirmar oficialmente la identidad.

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El nombre de Tavira, de 63 años, saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala y estaba en paradero desconocido desde el pasado 18 de marzo, aunque su coche fue quemado tres días después en el conflictivo barrio alicantino de Las Mil Viviendas.

El matrimonio de la vivienda de la partida alicantina de Bacarot donde ha sido encontrado el cadáver ha sido detenido, así como dos hombres más, todos de ellos de entre 35 y 45 años, dentro de una investigación que por el momento descarta que el asesinato esté relacionado con el mediático homicidio de 2016 y donde no se descartan más arrestos. EFE

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