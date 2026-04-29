Cuerpo acusa al PP de incoherente por no apoyar el decreto ley de prórroga de alquileres

Madrid, 29 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha criticado este miércoles la "falta de coherencia" entre el discurso del PP, que habla del "apocalipsis que están viviendo las empresas y los hogares" y su falta de apoyo a medidas como el real decreto ley de prórroga de los alquileres.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, le ha preguntado a Cuerpo qué le diferencia de su predecesora en el cargo al frente de la Vicepresidencia primera, María Jesús Montero, y le ha echado en cara no querer hablar de corrupción, pese a ser una de las principales preocupaciones de los españoles según el CIS.

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El ministro ha recordado a la portavoz popular que la semana pasada le invitó a hablar de otros problemas que también afectan a los españoles, más allá de la corrupción, y le ha recriminado que no haya comentado que la primera preocupación para los ciudadanos según el CIS es la vivienda.

"A lo mejor podíamos haber hablado de la posición del Partido Popular sobre el real decreto ley de ayer en materia de vivienda", ha añadido el vicepresidente primero en referencia a esta iniciativa, cuya convalidación decayó en el pleno con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV.

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A continuación ha reprochado la "disonancia" y "falta de coherencia" entre el discurso del PP, que habla del "apocalipsis que están viviendo las empresas y los hogares en España", y su falta de apoyo a las medidas "que están diseñadas, precisamente, para proteger y ayudar tanto a hogares como a empresas".

"Véase ese real decreto ley de Irán, aranceles o en este caso, ayer mismo, el real decreto ley de protección para los inquilinos de nuestro país", ha añadido.

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Ester Muñoz, por su parte, ha criticado a Cuerpo y lo ha acusado de "vanidad" por decir lo que el PP tiene que preguntar en las sesiones de control, y ha asegurado que han traído el tema de la vivienda en varias ocasiones al pleno del Congreso.

"Claro que queremos hablar de vivienda, pero este Parlamento está en contra de la propuesta de vivienda del Gobierno", ha sentenciado.

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A continuación, el diputado del PP Guillermo Mariscal ha interrogado a Cuerpo sobre el apagón del que este martes se cumplió un año, pese a que la pregunta original era si forma parte de un Gobierno "responsable", y le ha cuestionado si piensan rectificar sobre su rechazo a la energía nuclear.

El vicepresidente primero ha respondido que "un Gobierno responsable también es aquel que hace el uso más eficiente de los recursos de los que dispone", como la energía solar o eólica en el caso de España.

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"La apuesta por las renovables es un elemento de cohesión regional donde la apuesta paralela en términos de energía renovable e industrialización se tiene que materializar y no dar pasos atrás como los que están dando ustedes con el acuerdo que ha firmado con Vox en Extremadura", ha apuntado.EFE

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