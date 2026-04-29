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Christina Rosenvinge ve a Patti Smith como una de las madres fundadoras del rock

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Oviedo, 29 abr (EFE).- La cantautora Christina Rosenvinge, miembro del jurado que este miércoles le ha concedido el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la cantante y compositora y poeta Patti Smith, ha destacado que es "una de las madres fundadoras del rock" y una "inspiración" para futuras generaciones de artistas.

En declaraciones a los periodistas tras la lectura del fallo en Oviedo, Rosenvinge ha destacado la calidad de la letra de la escritora estadounidense, no solamente en el formato canción, donde ha sido una de las "pioneras absolutas en mezclar palabra hablada con expresión musical con un estilo inimitable".

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La cantautora española ha puesto en valor también que Smith, autora de títulos tan conocidos como 'Because the night', ha sido una mujer "libre" e "increíblemente generosa con el talento de otros".

"Se ha dedicado a celebrar el talento de otros aquí y allá, con tremenda humildad. Me parece una grandísima ganadora. Creo que había una deuda pendiente con ella", ha apuntado tras poner en valor que se mantenga en activo e "inventando con el espíritu intacto".

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La presidenta del jurado, la bailaora y coreógrafa María Pagés, ha señalado que Smith es una persona "referente" y "ejemplar", que cumple con todos los requisitos del Premio Princesa de las Artes por todo lo que es "capaz de transmitir".

"Es una mujer luchadora y eso también es un punto que cuenta a favor de unos premios como estos, que persiguen siempre la equidad", ha señalado Pagés, quien obtuvo este premio en el año 2022 junto a la cantaora Carmen Linares.

Por su parte, la ensayista y catedrática de Historia de Arte en la Universidad Complutense de Madrid Estrella de Diego ha sostenido que Smith "ha organizado, de alguna forma, un túnel entre los Estados Unidos y Europa" y también ha abierto el camino para "muchas mujeres". EFE

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